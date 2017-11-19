Доктор и танцовщица: стала известна победительница "Мисс Мира 2017"

Конкурс состоялся в субботу в городе Санья в Китае. Двадцатилетняя индианка опередила представительницу Мексики Андреа Мезу и британку Стефани Хилл, занявших второе и третье места соответственно.

Россиянка Полина Попова, обладательница титула "Мисс Россия —2017" вошла в десятку лучших. Вместе с ней туда пробились девушки из Индонезии, Южной Кореи, Ямайки, ЮАР, Кении и Франции. Всего в конкурсе красоты участвовали представительницы сорока стран.



Из открытых источников известно, что Чхиллар родилась в семье докторов. Она училась в школе Святого Томаса в Нью-Дели и получает медицинскую степень в Медицинском колледже для женщин. Чхилар училась индийским танцам - кучипуди, занималась под управлением легендарных танцоров Раджи и Радхи Редди. Она также посещала Национальную школу драмы.