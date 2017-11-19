Доктор и танцовщица: стала известна победительница "Мисс Мира 2017"

Представительница Индии Мануши Чхиллар завоевала титул "Мисс Мира 2017", сообщают РИА Новости со ссылкой на организаторов конкурса красоты.
CONGRATULATIONS!— Miss World 2017 (@MissWorldTime) 18 ноября 2017 г.
Miss World 2017 is Miss India, Manushi Chhillar.#MissWorld #MissWorldTime #MissWorld2017 #MW2017 #MissWorldSanya #Sanya #China #MissWorldChina pic.twitter.com/l4hUJPpEPJ
Конкурс состоялся в субботу в городе Санья в Китае. Двадцатилетняя индианка опередила представительницу Мексики Андреа Мезу и британку Стефани Хилл, занявших второе и третье места соответственно.
Россиянка Полина Попова, обладательница титула "Мисс Россия —2017" вошла в десятку лучших. Вместе с ней туда пробились девушки из Индонезии, Южной Кореи, Ямайки, ЮАР, Кении и Франции. Всего в конкурсе красоты участвовали представительницы сорока стран.
Из открытых источников известно, что Чхиллар родилась в семье докторов. Она училась в школе Святого Томаса в Нью-Дели и получает медицинскую степень в Медицинском колледже для женщин. Чхилар училась индийским танцам - кучипуди, занималась под управлением легендарных танцоров Раджи и Радхи Редди. Она также посещала Национальную школу драмы.
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