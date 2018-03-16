Забавные фото людей, которым нипочем любые запреты

Правила созданы для того, чтобы их нарушать, решили герои этих публикаций: люди, собаки и даже медведь. Уход от ограничений поднимает настроение и им, и нам. Предлагаем взглянуть на смельчаков, которые не побоялись и нарушили некоторые безобидные правила.

Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Запреты нипочем. Фото: CC0. Источник.