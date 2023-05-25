25 мая
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Забрал корпус у политеха, пережил пожар и чуть не уехал на Гору. Каким был Алтайский государственный университет — фотоподборка

25 мая 1973 года был подписан указ о создании классического вуза — Алтайского государственного университета. Altapress.ru публикует его первые фотографии.

Строительство главного корпуса Алтайского государственного университета, дата фото не указана.
Строительство главного корпуса Алтайского государственного университета, дата фото не указана.
www.asu.ru

  • Первым ректором АлтГУ назначили кандидата исторических наук, доцента Василия Ивановича Неверова. Он и был одним из инициатором строительства классического университета в Барнауле.

  • Изначально университетский городок хотели разместить в нагорной части Барнаула. Но из-за дороговизны проекта от такой идеи отказались. После этого университету начали передавать здания, возведенные в центре города.

  • Изначально корпус “Л” Алтайского государственного университета принадлежал политеху. Здание было построено еще в 1958 году.

  • Для размещения студентов АлтГУ передали два строящихся общежития (№ 5 и №1). Также университет получил помещения, которые занимал Барнаульский филиал юридического факультета ТГУ. А корпус “Л” стал частью АГУ только 31 января 1973 года.

  • В 2006 году в корпусе “Л” произошел сильный пожар, из-за которого пострадала крыша, а также третий и четвёртый этажи. Реконструкция затянулась до 2007 года.

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