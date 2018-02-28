Зачем активисты пикетировали барнаульскую мэрию перед отчетом Сергея Дугина

Сегодня, 10:26.
Политика

28 февраля перед зданием мэрии Барнаула на Гоголя выстроились пикетчики, требующие очистить реку Барнаулку и построить достойную набережную на Оби.

В Барнауле перед отчетом Сергея Дугина пенсионеры провели пикет у здания мэрии. 28 февраля 2018 года. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru
В Барнауле перед отчетом Сергея Дугина пенсионеры провели пикет у здания мэрии. 28 февраля 2018 года. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru
В Барнауле перед отчетом Сергея Дугина пенсионеры провели пикет у здания мэрии. 28 февраля 2018 года. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru

Перед входом в мэрию стояли трое: мужчина и две женщины. В руках у двух из них были плакаты: "Очистить реку Барнаулку" и "Городу на Оби — достойную набережную".

Организатором акции выступает бывший архитектор Светлана Резникова. По ее словам, участники пикета — это "просто неравнодушные пенсионеры".

Светлана Резникова,
житель Барнаула:

— Живем в городе давно и выражаем свою гражданскую позицию. Раньше в Барнаулке можно было купаться, а теперь подойти страшно.

Акция была приурочена к годовому отчету главы администрации города Сергея Дугина, который проходит утром 28 февраля. Как заявила Резникова, пикет завершится, когда все приглашенные на отчет мэра люди войдут в здание.

Кроме того, организатор пикета заявила, что в нашем городе должна быть набережная. На вопрос altapress.ru, разве она не слышала о планах обустроить набережную в Барнауле, Светлана Резникова ответила, что когда работала архитектором, обскую набережную в городе проектировали трижды. Но так и не построили. И выразила некоторые сомнения в том, что это получится на сей раз.

Светлана Резникова,
житель Барнаула:

— В любой город Сибири приезжайте — там есть набережная. Какая красивая набережная в Омске!

Набережная Оби и Нагорный парк. Январь 2018 года.
Набережная Оби и Нагорный парк. Январь 2018 года.

За акцией наблюдал представитель мэрии, курирующий курирующий общественные движения и акции.

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