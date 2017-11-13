Как признать дом аварийным?

"Я живу в Новоалтайске на улице Деповской, 15. Наш дом представляет из себя деревянный барак, в котором давно все осыпается. В подъезд страшно зайти, неровен час обвалится потолок и похоронит под собой. Можно узнать, признан ли наш дом аварийным и подлежит ли он расселению? Администрация на этот вопрос молчит", - спрашивает Любовь.
В Министерстве строительства транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края сообщили:
Порядок признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции определен постановлением Правительства РФ "Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
На сегодняшний день многоквартирный дом по адресу: Новоалтайск, ул. Деповская, 15 не признан аварийным в установленном порядке.
Решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается органом местного самоуправления, в котором содержится информация о сроках сноса (реконструкции) дома и отселения граждан. По информации администрации Новоалтайска, заявлений о рассмотрении вопроса признания дома по ул. Деповская, 15 аварийным от жителей ранее не поступало.
Для рассмотрения вопроса о признании многоквартирного дома аварийным вам необходимо обратиться в межведомственную комиссию Новоалтайска, которая оценит жилище на предмет наличия (отсутствия) оснований для признания его аварийным. При обращении нужно предоставить в комиссию вместе с заявлением документы, перечень которых определен вышеуказанным постановлением.
Многоквартирный дом по указанному адресу входит в краевую программу капремонта на 2014-2043 годы. Капитальный ремонт фундамента, крыши, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения дома запланирован на период 2020-2022 годы. В случае признания аварийным дом будет исключен из краевой программы.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.