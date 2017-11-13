Как признать дом аварийным?

Порядок признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции определен постановлением Правительства РФ "Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

На сегодняшний день многоквартирный дом по адресу: Новоалтайск, ул. Деповская, 15 не признан аварийным в установленном порядке.

Решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается органом местного самоуправления, в котором содержится информация о сроках сноса (реконструкции) дома и отселения граждан. По информации администрации Новоалтайска, заявлений о рассмотрении вопроса признания дома по ул. Деповская, 15 аварийным от жителей ранее не поступало.

Для рассмотрения вопроса о признании многоквартирного дома аварийным вам необходимо обратиться в межведомственную комиссию Новоалтайска, которая оценит жилище на предмет наличия (отсутствия) оснований для признания его аварийным. При обращении нужно предоставить в комиссию вместе с заявлением документы, перечень которых определен вышеуказанным постановлением.

Многоквартирный дом по указанному адресу входит в краевую программу капремонта на 2014-2043 годы. Капитальный ремонт фундамента, крыши, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения дома запланирован на период 2020-2022 годы. В случае признания аварийным дом будет исключен из краевой программы.