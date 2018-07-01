Нужно ли платить за "коммуналку", если не живешь в квартире?

— Необходимость оплачивать жилищно-коммунальные услуги зависит от того, являетесь ли вы собственником данного жилого помещения.

В соответствии с ч. 3 ст. 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

Таким образом, вы обязаны оплачивать услуги ЖКХ, если право собственности на жилое помещение зарегистрировано на вас, даже в случае выбытия из жилого помещения и фактического отсутствия в нем.