Пилот намеренно направил в океан загадочно пропавший малайзийский Boeing

Командир Boeing Захария Ахмад Шах специально отключил системы обнаружения, пишет РИА Новости со ссылкой на пилота и авиаконструктора Симона Харди. Затем он вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда, таким образом намереваясь запутать диспетчеров.

Харди отмечает, что пилот сделал ненужный крюк вокруг своего родного малазийского штата Пинанг, как бы прощаясь с домом, пишет ura.ru.

"Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно", — убежден бывший руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс.

Пилот Boeing мог надеть кислородную маску, после чего разгерметизировать салон самолета, чтобы пассажиры и другие члены экипажа потеряли сознание.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпур в Пекин, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года спустя два часа после вылета. На борту самолета находились 239 человек.

Старший авиадиспетчер в Куала-Лумпур поднял тревогу лишь через пять часов после пропажи Boeing, выполнявшего рейс MH370. Предполагается, что самолет упал в Индийский океан, однако поисковые операции пока не принесли никаких результатов.

На борту находился житель Иркутска.

В марте 2014-го рассматривалась основная версия — угон самолета, к которому могли быть причастны пилоты. В 2015 году власти Малайзии официально признали погибшими всех, кто находился на борту Boeing.