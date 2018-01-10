В Алтайском крае вступил в силу закон о тишине. Что грозит нарушителям?

С 10 января 2018 года в Алтайском крае вступил в силу новый "закон о тишине". Тем, кто желает петь, свистеть, кричать, играть на музыкальных инструментах, слушать музыку, запускать петарды и ремонтировать помещения, сократили время для этих занятий.
Отныне нельзя шуметь:
- с 22.00 до 8.00 с понедельника по пятницу включительно;
- с 22.00 до 9.00 в субботу, воскресенье и в нерабочие праздничные дни;
- с 13.00 до 15.00 будут ежедневные "часы тишины" в квартирах и подъездах в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях;
- с 20.00 до 9.00 в будние дни и по субботам (а в воскресенье круглосуточно) нельзя будет делать ремонт. Правило не касается многоквартирных домов, построенных менее полутора лет назад.
Ранее все ограничения действовали с 22.00 до 7.00. Помимо жилых домой и общежитий закон касается школ, больниц, санаториев, дачных участков.
По-прежнему можно шуметь:
- во время официальных спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- во время богослужений, религиозных обрядов и церемоний;
- в новогоднюю ночь с 10 вечера до 6 утра.
Полномочия по исполнению закона пока остались за муниципальными властями. Теоретически можно пожаловаться и в полицию, но пока пока не издали документов, по которым органы внутренних дел должны заниматься подобными вещами.
Размеры штрафов
Физлица, нарушившие правила, заплатят от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Должностные лица — от 1 до 10 тыс. рублей, юридические лица — от 5 до 10 тыс. рублей.
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