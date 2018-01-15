Замена окон зимой: самые распространенные мифы

Самый частый вопрос, который задают "оконщикам" в холодное время года, это: "А можно ли менять окна зимой?". Отвечаем: можно! И даже нужно! Почему? Читайте ниже и узнаете сами.
Большинство стремится заменить окна до наступления холодов. С одной стороны, это правильно, ведь летом можно спокойно открыть окна и быстрее просушить помещение. Но есть несколько основательно обосновавшихся мифов о замене окон в зимнее время года. И мы постараемся их развеять.
Одно из самых распространенных опасений – в комнате, где меняют окно, испортится интерьер. Люди боятся и вымерзания, и рассохшихся обоев, и даже грязи.
Спешим сообщить, что монтаж окон – это поэтапный процесс. Одновременно монтажники будут устанавливать только одно окно, поэтому сквозняков в квартире можно не бояться.
Плюс ко всему оконный проем не будет открыт долгое время. Конечно, многое зависит от сложности монтажа и конструкции. Небольшое окно опытные монтажники могут установить за полчаса. В среднем же процесс занимает около двух часов, за это время ни одна комната не успеет необратимо промерзнуть.
А что касается вопроса чистоты, то специалисты компании FOGEL предлагают такую услугу, как вывоз строительного мусора. Это означает, что после установки окна ваш дом будет таким же чистым, как и был.
Иногда клиенты предполагают, что зимой специалисты оконных компаний работают на скорую руку, чтобы быстрее закончить монтаж на морозе и вновь оказаться в тепле. Это не так, обычно в зимний период работы у монтажных бригад становится значительно меньше, и им никуда не нужно торопиться. А от холодов они защищены специальной теплой рабочей формой.
Также зимой сразу заметны все недочеты, которые могут остаться после монтажа (плохая герметичность, оставленные щели и т. д.), что позволит оперативно их устранить.
Самый волнующий вопрос – это насколько качественный и надежный будет монтаж окон в зимнее время.
Для установки окон зимой существуют специальные строительные материалы. Для заделывания швов используется специальная "зимняя" монтажная пена, которую можно использовать при отрицательной температуре.
Наконец, есть люди, которые боятся, что во время перевозки сам профиль не выдержит мороза. Несмотря на то что окно будет защищать дом от холода круглые сутки, такие опасения все равно существуют.
На самом деле пластик, из которого изготавливают оконный профиль, – очень прочный и морозостойкий материал. Профиль способен выдержать температуру до минус 40 градусов, а большинство современных профилей переносят и более суровый мороз – до минус 60 градусов.
Как вы видите, в установке окон зимой есть свои плюсы. Самое приятное, что зимой многие компании часто проводят праздничные акции и делают большие скидки. Поэтому в январе-феврале заменить окна можно с дополнительной выгодой. Кроме того, вашему заказу уделят больше времени, ведь пик активности и сезона смены окон приходится на лето.
Кстати, до конца февраля вы можете установить новые теплые окна со скидкой 27%! Чтобы узнать подробнее о том, как это сделать, звоните по телефону (3852) 392-192, и специалисты компании FOGEL ответят на все ваши вопросы!
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