Замена окон зимой: самые распространенные мифы

МИФ 1. Испортится интерьер

Одно из самых распространенных опасений – в комнате, где меняют окно, испортится интерьер. Люди боятся и вымерзания, и рассохшихся обоев, и даже грязи.

Спешим сообщить, что монтаж окон – это поэтапный процесс. Одновременно монтажники будут устанавливать только одно окно, поэтому сквозняков в квартире можно не бояться.

Плюс ко всему оконный проем не будет открыт долгое время. Конечно, многое зависит от сложности монтажа и конструкции. Небольшое окно опытные монтажники могут установить за полчаса. В среднем же процесс занимает около двух часов, за это время ни одна комната не успеет необратимо промерзнуть.

А что касается вопроса чистоты, то специалисты компании FOGEL предлагают такую услугу, как вывоз строительного мусора. Это означает, что после установки окна ваш дом будет таким же чистым, как и был.