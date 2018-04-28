Что делать, если работодатель задерживает зарплату

Следственный комитет стал уделять пристальное внимание вопросам охраны труда и выплат зарплаты. Жителей Алтайского края и других регионов призывают жаловаться, если работодатели нарушают их права. А вот какие есть у каждого работника права и как бороться с произволом на работе, знают далеко не все. Нюансы трудового законодательства для читателей altapress.ru раскрыла заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУ СКР по Алтайскому краю Мария Лебедева.
Обычно вопрос с задержкой зарплаты решается в ходе диалога работодателя и работника. Если мирным путем ситуация не решается, есть несколько других вариантов.
Если зарплату задерживают на срок более 15 дней, сотрудник имеет право приостановить работу до начала выплат (ст. 142 ТК РФ). Об этом он должен письменно известить работодателя.
Можно обратиться в комиссию по трудовым спорам. Она создается в 10-дневный срок после невыплаты зарплаты из равного количества представителей работодателя и работников.
Если эти способы не помогают, можно обратиться с жалобой на работодателя в прокуратуру, трудовую инспекцию, подразделения СКР. Они будут обязаны отреагировать на обращение.
В особо тяжелых ситуациях есть смысл обращаться в суд. Если против работодателя возбудили дело следственные органы, самостоятельно в суд можно не обращаться: зарплату будут взыскивать для всех работников в рамках одного дела.
За полную или частичную невыплату заработной платы предусмотрена административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ, штраф до 50 тыс. рублей на юрлиц), уголовная (ст.145.1 УК РФ, более крупные штрафы либо лишение свободы), а также гражданско-правовая.
Согласно ст. 236 ТК РФ, при задержке зарплаты и других выплат работодатель обязан выдать их с процентами (денежной компенсацией).
Минимальный размер компенсации должен быть не ниже 1/300 действующей в период задержки ставки рефинансирования ЦБ РФ (сейчас она равна ключевой ставке — 7,25%). Задолженность по зарплате надо умножить 1/300 ставки рефинансирования и на количество дней задержки. Именно эту сумму можно требовать от работодателя.
Работодатель обязан выплатить работнику компенсацию одновременно с погашением задолженности. Невыплата компенсации и иных причитающихся работнику сумм является нарушением трудового законодательства, за которое грозит административная ответственность.
В суде можно взыскать лишь размер зарплаты, установленный трудовым договором. Страховые выплаты, в том числе в ПФР, также перечисляются лишь с официальных доходов сотрудника.
Если работников принуждают к такому порядку оплаты труда, необходимо обратиться в трудовую инспекцию, органы прокуратуры или СКР. Также можно написать обращение в налоговые органы, которые начнут проверку.
Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина или его почтовый адрес, то такие заявления не рассматриваются.
Поступившие в СКР анонимные сообщения о преступлении не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела.
Принуждение работника к подписанию трудового договора, в том числе с изменением условий труда и оплаты труда, является незаконным. Все вопросы, касающиеся указанных условий, должны решаться по соглашению сторон.
Если работодатель в одностороннем порядке без согласия работника изменил условия трудового договора, то необходимо защищать свои права. Если же работник подписал по своему согласию такой договор, где предусмотрено неполное рабочее время (ст.93 ТК), то и режим работы должен быть установлен в соответствии с этим договором. Заставить работника выполнять работу большего объема, чем предусмотрено договором, работодатель не вправе.
В случае написания заявления об увольнении по собственному желанию в суде будет очень сложно доказать иную причину увольнения работника. Из-за этого можно потерять гарантированные при сокращении выплаты. Поэтому писать такое заявление, если на самом деле желания увольняться нет, не стоит.
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