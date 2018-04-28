Что делать, если работодатель задерживает зарплату

1 Что делать, если работодатель систематически задерживает зарплату?

Обычно вопрос с задержкой зарплаты решается в ходе диалога работодателя и работника. Если мирным путем ситуация не решается, есть несколько других вариантов.

Если зарплату задерживают на срок более 15 дней, сотрудник имеет право приостановить работу до начала выплат (ст. 142 ТК РФ). Об этом он должен письменно известить работодателя.

Можно обратиться в комиссию по трудовым спорам. Она создается в 10-дневный срок после невыплаты зарплаты из равного количества представителей работодателя и работников.

Если эти способы не помогают, можно обратиться с жалобой на работодателя в прокуратуру, трудовую инспекцию, подразделения СКР. Они будут обязаны отреагировать на обращение.

В особо тяжелых ситуациях есть смысл обращаться в суд. Если против работодателя возбудили дело следственные органы, самостоятельно в суд можно не обращаться: зарплату будут взыскивать для всех работников в рамках одного дела.