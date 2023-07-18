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Здесь все: Шукшин, чтецы, скелеты. Как проходили первые Шукшинские чтения на Алтае

Altapress.ru рассказывает и показывает, как в Алтайском крае проходили самые первые Шукшинские чтения. А также напоминает несколько интересных фактов о Шукшине, Сростках и археологических находках в маленьком селе.

Первые Шукшинские чтения. 1976 год.
Первые Шукшинские чтения. 1976 год.
vk.com/akunb

  • 47 лет назад, 25 июля 1976 года, прошли первые Шукшинские чтения. Все началось во Дворце культуры химиков Бийска. Ближе к вечеру праздник переместился в родные Шукшину Сростки. Но тогда его перенесли на площадь у кинотеатра “Катунь” — на Пикете шел дождь, а сам кинотеатр не смог вместить всех гостей.

  • В то время о загадочной смерти Василия Шукшина ходили слухи. По официальной версии он погиб от инфаркта во время съемок фильма Сергея Бондарчука “Они сражались за Родину”. Но некоторые считали, что актер умер от “инфарктного газа”, которым его отравили.

Шукшинские чтения 2006 года.
Шукшинские чтения 2006 года.
vk.com/akunb

  • Главным событием третьих Шукшинских чтений стало открытие мемориального музея писателя – в доме, где жила его мать, Мария Сергеевна.

  • Само место проведения Шукшинских чтений является памятником археологии федерального значения. На горе Пикет есть группа стоянок “Сростки” эпохи палеолита и курганные могильники VIII–X веков н.э.

  • В 1999 году “Шукшинским дням” присвоили статус Всероссийских. Тогда же появился Шукшинский зрительский кинофестиваль на Алтае.

  • В 2004 году на 28-х чтениях открыли памятник Василию Шукшину на горе Пикет. Его создал скульптор Вячеслав Клыков.

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