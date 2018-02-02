Желтая и горькая: жители алтайского села две недели сидят без воды

По словам местной жительницы Елены, которая обратилась в редакцию altapress.ru, за последнее время в Алеексеевском ломается уже второй насос. Последний жители купили сами, потратив на это более 30 тысяч рублей. Собрать такую сумму теперь вряд ли удастся. Большинство жителей небольшого поселка, где проживает всего 80 человек, составляют пенсионеры.

После того, как питьевой воды не стало, приходится ходить на колонку. Но и это не самый лучший вариант: вода в ней желтая и горькая. Как рассказала Елена, она не пригодна ни для приготовления пищи, ни для бытовых нужд. Приходится покупать бутилированную воду в магазинах, стоимость которой уже поднялась.

Есть в поселке и другая беда: дело в том, что многие жители живут за счет личного подсобного хозяйства. На некоторых дворах поголовье коров превышает 10-15 голов. Чем сейчас поить скот, люди не знают. Если проблемы с водой продолжатся и дальше, скорее всего, животных придется пустить под нож.

Получить комментарий местных властей по поводу ситуации в поселке Алексеевский не удалось. По словам Елены, она уже обращалась в районную администрацию, все безрезультатно.

Елена,

жительница поселка Алексеевский (Панкрушихинский район):

— На вопрос, когда же в нашем поселке появится вода, глава администрации района начал мне рассказывать о том, что у них с отоплением проблемы. А потом добавил: "И что нам теперь, каждую неделю вам насос чинить". Вот такое отношение.

Доставлять воду в поселок Алексеевский так и не начали.

Напомним, нынешней зимой в ряде районов Алтайского края возникали проблемы в ЖКХ. В Шипуново и Солонешном продолжаются перебои с теплоснабжением. Кроме того, температура упала у потребителей одной из котельных в Мамонтово. Об этом сообщили наши читатели. Также о проблемы с коммуналкой есть и в Ключах.