80 женщин США обвиняют голливудского продюсера в сексуальных домогательствах

25 мая известный голливудский продюссер Харви Вайнштейн явился в полицейский участок Нью-Йорке, где ему предъявили ему обвинения в изнасиловании, преступных сексуальных действиях, сексуальных домогательствах и противоправном сексуальном поведении в отношении двух женщин. Всего его обвиняют около 80 женщин, пишет "Лента".
Вайнштейна обвинили по эпизодам, произошедшим в 2013-м и 2004 годах. Возможно, одна из жертв — актриса Люсия Эванс. По данным CNN, о неподобающем поведении и сексуальных домогательствах Вайнштейна заявили более 80 женщин. Некоторые из них датируются 1980 годом. В числе обвинителей – известные актрисы. Например, Гвинет Пэлтроу заявила, что Харви просил ее сделать ему массаж в гостиничном номере.
Из-за секс-скандалов от Вайнштейна ушла, дизайнер Джорджина Чепмен. А сам обвиняемый якобы лечился от сексуальной зависимости в 2017 году.
Спустя несколько часов после ареста Харви освободили под залог в миллион долларов. Продюсера обязали носить электронный браслет, отслеживающий его передвижение. Вайнштейн до сих пор не признал вину ни в одном случае домогательств.
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