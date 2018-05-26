80 женщин США обвиняют голливудского продюсера в сексуальных домогательствах

Вайнштейна обвинили по эпизодам, произошедшим в 2013-м и 2004 годах. Возможно, одна из жертв — актриса Люсия Эванс. По данным CNN, о неподобающем поведении и сексуальных домогательствах Вайнштейна заявили более 80 женщин. Некоторые из них датируются 1980 годом. В числе обвинителей – известные актрисы. Например, Гвинет Пэлтроу заявила, что Харви просил ее сделать ему массаж в гостиничном номере.

Из-за секс-скандалов от Вайнштейна ушла, дизайнер Джорджина Чепмен. А сам обвиняемый якобы лечился от сексуальной зависимости в 2017 году.

Спустя несколько часов после ареста Харви освободили под залог в миллион долларов. Продюсера обязали носить электронный браслет, отслеживающий его передвижение. Вайнштейн до сих пор не признал вину ни в одном случае домогательств.