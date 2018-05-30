Житель Алтайского края умер после того, как переплыл Обь

Житель Камня-на-Оби переплыл через Обь и замерз насмерть, пишут "Каменские известия".
Мужчина ушел из дома 26 мая. Позднее выяснилось, что он переплыл Обь и вышел на другом берегу. Там он разжег костер, чтобы согреться.
Тело 36-летнего каменца обнаружили 29 мая возле кострища. По предварительной информации, мужчина умер от переохлаждения.
Издание отмечает, что до сих пор ищут другого 25-летнего жителя города. Он 28 мая отвез друзей на один из островов на Оби на лодке, а сам поплыл дальше. Спасатели пока нашли только весло.
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