Жители алтайских сел незаконно спиливали сухостойные сосны

Первым был пойман гражданин, который при помощи бензопилы без разрешительных документов (договора купли-продажи лесных насаждений) спилил одну сухостойную сосну общим объемом 0,845 кубометра, чем нарушил Правила заготовки древесины. Незаконно добывал древесину житель Ребрихинского района на территории Клочковского участкового лесничества.

Затем обнаружили двоих жителей того же Ребрихинского района (в Клочковском участковом лесничестве Павловского лесничества). Они приехали за древесиной на тракторе и тоже не имели договора купли-продажи лесных насаждений. Сельчане спилили бензопилой четыре сухостойные сосны общим объемом уже 4 кубометра, чем также нарушили Правила заготовки древесины.

За подобные правонарушения КоАПом установлена ответственность. Общий ущерб лесному фонду оценили в 4 334 рубля.