Жители Алтая и Новосибирска сняли разгуливающих по дорогам медведей

Дмитрий Пономарев,

автор снимка:

Снимок был сделан утром. Я за рулем, а фотографировала жена. Медведей и прочую живность видим часто.

А вот житель Барнаула Андрей Донцов выложил на страничке Altayfishing в Instagram видео с троицей косолапых, убегающих от машины по горной дороге. По словам подписчиков, это автодорога от Акташа до Улагана в Республике Алтай.

Публикация от ОХОТА И РЫБАЛКА НА АЛТАЕ (@altayfishing) Ноя 5 2017 в 10:37 PST

Напомним, что осенью этого года на медведей жаловались жители пяти таежных сел в Заринском районе Алтайского края: в Аламбае косолапый даже подобрался к местной школе на 300 метров, напугав учителей и их воспитанников. С аналогичной проблемой столкнулись и жители предгорий в Усть-Калманском районе. Здесь медведи шалили на пасеках: ломали ульи, вскрывали сторожки.