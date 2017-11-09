Жители Алтая и Новосибирска сняли разгуливающих по дорогам медведей

Сегодня, 10:49.
Жизнь

В соцсетях появились кадры с семействами медведей, передвигающимися по дорогам. Так в Новосибирской области четверо мишек шли по Колыванской трассе возле села Пономаревка, пишет Vn.ru.

Медведи бегут по дороге в Новосибирской области.
Медведи бегут по дороге в Новосибирской области. Фото: Виктор Лоскутов, опубликовано на vk.com/incident_nsk.

Дмитрий Пономарев,
автор снимка:

Снимок был сделан утром. Я за рулем, а фотографировала жена. Медведей и прочую живность видим часто.

А вот житель Барнаула Андрей Донцов выложил на страничке Altayfishing в Instagram видео с троицей косолапых, убегающих от машины по горной дороге. По словам подписчиков, это автодорога от Акташа до Улагана в Республике Алтай.

Напомним, что осенью этого года на медведей жаловались жители пяти таежных сел в Заринском районе Алтайского края: в Аламбае косолапый даже подобрался к местной школе на 300 метров, напугав учителей и их воспитанников. С аналогичной проблемой столкнулись и жители предгорий в Усть-Калманском районе. Здесь медведи шалили на пасеках: ломали ульи, вскрывали сторожки.

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