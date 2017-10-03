Алтайские сёла терроризируют медведи

Жители сразу пяти таежных сел рассказывают, что вот уже два месяца регулярно встречают медведей рядом с жилыми домами. От косолапых массово гибнет домашний скот, люди боятся выходить на улицу. Не так давно в поселке Аламбай хозяина тайги увидели всего в трехстах метрах от школы. В Хмелевке дикое и, видимо, голодное животное разграбило улей у одного из местных пчеловодов. Причем на пасеку медведь наведывался уже несколько раз.

В этом году медведей также видели жители сел Комарское, Стародраченино, Авдеевской базы. Люди предполагают, что животные приходят, потому что некоторые жители выбрасывают за деревней погибший скот.

Altapress.ru стало известно, что от аналогичной проблемы страдают и жители предгорной части Усть-Калманского района. Медведи регулярно приходят полакомиться на пасеки местных жителей, ломают ульи и сторожки пасечников. Люди уже вызывали сотрудников алтайского минприроды, но они ничего не смогли сделать: звери, почуяв чужой запах, просто прятались.

Незваные лесные гости хозяйничают и в Омской области. Уже больше месяца медведи терроризируют местные жителей, а от их лап погибают домашние животные. Некоторые егери считают, что массовая миграция медведей в регионах Сибири связана с пожарами в Хакасии этим летом.