Жители алтайского города жалуются на "фекальные катки"

На фотографии видно, что содержимое выгребных ям, вылившееся на поверхность, застыло толстым слоем льда на дороге и тротуаре. Сотрудники газеты пишут, что снимок сделали 5 февраля.

Руководитель УК "Твой Дом" Алексей Васильев рассказал, что ситуация с потопом под контролем: течь произошла в период холодов, когда техника не могла работать на объектах, а теперь остались лишь последствия в виде ледяного панциря из нечистот, который планируют убрать весной.

Наталья Баранова, выпускающий редактор "Змеиногорского вестника", рассказала, что подобные ситуации происходят не в первый раз. Змеиногорск топит содержимым выгребных ям и летом, и зимой. "Городская администрация, разумеется, в курсе происходящего. Мы много раз об этом писали, уже даже комментарии у муниципальных властей не берем — каждый раз слышим одни и те же отговорки", — сказала собеседница.