Жители алтайского города жалуются на "фекальные катки"

Газета "Змеиногорский вестник" опубликовала снимок катка из фекалий. Жители говорят, что жидкость течет из переполненных выгребных ям. Руководитель местной УК сообщил, что нечистоты планируют убрать весной, пишет "Банкфакс".
На фотографии видно, что содержимое выгребных ям, вылившееся на поверхность, застыло толстым слоем льда на дороге и тротуаре. Сотрудники газеты пишут, что снимок сделали 5 февраля.
Руководитель УК "Твой Дом" Алексей Васильев рассказал, что ситуация с потопом под контролем: течь произошла в период холодов, когда техника не могла работать на объектах, а теперь остались лишь последствия в виде ледяного панциря из нечистот, который планируют убрать весной.
Наталья Баранова, выпускающий редактор "Змеиногорского вестника", рассказала, что подобные ситуации происходят не в первый раз. Змеиногорск топит содержимым выгребных ям и летом, и зимой. "Городская администрация, разумеется, в курсе происходящего. Мы много раз об этом писали, уже даже комментарии у муниципальных властей не берем — каждый раз слышим одни и те же отговорки", — сказала собеседница.
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