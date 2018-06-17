Жители Барнаула жалуются нечистоты, которые стекают реку

На Пивоварке вырос остров из пластиковых бутылок. Барнаул, апреля 2018 года. Фото: Александра Малолеткова vk.com/barneos22. Канализационные стоки в Пивоварку. Фото: Данил Шишкин. Барнаул22. Канализационные стоки в Пивоварку. Фото: Данил Шишкин. Барнаул22.

По словам очевидцев, на ул. 2-я строительная, 56 на протяжении 2 месяцев течет канализация. "Вонь ужасная, окна открыть невозможно. Управляющая компания ничего делать не собирается, писали письма в СЭС и администрацию города. Прошло 2 месяца и тишина!", — пишут жители. Во дворе бегают дети, дышать нечем, все нечистоты стекают на улицу Путейскую и попадают в Пивоварку.

Комментаторы добавляют, что из-за этого на Путейской "скандал между соседями".