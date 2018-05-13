Зловонные канализационные нечистоты разлились рекой в Барнауле

Научный городок. Фото: barneos22. Научный городок. Фото: barneos22. Научный городок. Фото: barneos22. Научный городок. Фото: barneos22.

Река нечистот потекла около автозаправки "Научный городок-2", на месте незаконной мусорной свалки. Здесь пробили сливной канализационный водовод и зловонные стоки бегут рекой. Жители городка обращались в соответствующие органы, результата нет. Приходится дышать нечистотами, пишет автор поста.