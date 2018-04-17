В Барнауле во время незаконного слива нечистот поймали ассенизаторов, сообщает официальный сайт города.
В Барнауле ассенизаторы сливали нечистоты у краевой клинической больницы. Фото: barnaul.org.
В Барнауле ассенизаторы сливали нечистоты у краевой клинической больницы. Фото: barnaul.org.
В Барнауле ассенизаторы сливали нечистоты у краевой клинической больницы. Фото: barnaul.org.
Нарушителей заметили во время рейда. Он прошел рядом с лесом у краевой клинической больницы и в промзоне недалеко от поселка Куета. Ранее здесь уже видели машины, которые вывозили отходы. Против ассенизаторов составили протоколы об административном правонарушении.
Власти напоминают, что в Барнауле жидкие бытовые отходы принимают в районе полигона ТБО (проспект Космонавтов, 74) и на станции в поселке Южном.
Напомним, в декабре в Барнауле мужчину оштрафовали за незаконный слив бытовых отходов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.