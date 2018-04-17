В Барнауле ассенизаторы сливали нечистоты у краевой клинической больницы. Фото: barnaul.org. В Барнауле ассенизаторы сливали нечистоты у краевой клинической больницы. Фото: barnaul.org. В Барнауле ассенизаторы сливали нечистоты у краевой клинической больницы. Фото: barnaul.org.

Нарушителей заметили во время рейда. Он прошел рядом с лесом у краевой клинической больницы и в промзоне недалеко от поселка Куета. Ранее здесь уже видели машины, которые вывозили отходы. Против ассенизаторов составили протоколы об административном правонарушении.

Власти напоминают, что в Барнауле жидкие бытовые отходы принимают в районе полигона ТБО (проспект Космонавтов, 74) и на станции в поселке Южном.

Напомним, в декабре в Барнауле мужчину оштрафовали за незаконный слив бытовых отходов.