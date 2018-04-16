Почему в Барнауле развернулась "мусорная" война между полигоном и перевозчиком

Сегодня, 16:24.
Экономика

Барнаульская фирма "Спецавтомаш" вывозит отходы за пределы города. Об этом заявил Виктор Карл, гендиректор компании-оператора полигона в Барнауле "Эко-Комплекс", предъявив доказательства: съемки с квадрокоптера. Карл считает действия фирмы незаконными. А гендиректор "Спецавтомаша" Роман Мусиенко утверждает: он и рад возить на городской полигон, но его мусоровозы туда не пускают.

Машины барнаульской фирмы "Спецавтомаш" (торговая марка "мусоранет") возят мусор на полигон "Аврора". Фото: Предоставлено компанией "Эко-Комплекс".
Машины барнаульской фирмы "Спецавтомаш" (торговая марка "мусоранет") возят мусор на полигон "Аврора". Фото: Предоставлено компанией "Эко-Комплекс".
Машины барнаульской фирмы "Спецавтомаш" (торговая марка "мусоранет") возят мусор на полигон "Аврора". Фото: Предоставлено компанией "Эко-Комплекс".
Машины барнаульской фирмы "Спецавтомаш" (торговая марка "мусоранет") возят мусор на полигон "Аврора". Фото: Предоставлено компанией "Эко-Комплекс".

Судя по датам на фото, переданным Виктором Карлом в редакцию altapress.ru, наблюдать за тем, куда возят отходы мусоровозы фирмы "Спецавтомаш", начали пару недель назад. Квадрокоптеры парят над площадкой "Авроры" в Первомайском районе — машины с надписью "Мусоранет" трудно не узнать.

Полигон "Аврора" (он расположен в 4 км от поселка Октябрьский) имеет лицензии на размещение отходов, говорит Карл. Но проблема в другом: он "не прошел урегулирование".

Считает незаконными

Напомним, после 1 января цена, которую платят мусоровозы за захоронение отходов на барнаульском полигоне, резко увеличилась. В первую очередь — потому, что в тариф включили плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Плату за НВОС "Эко-Комплекс" обязан перечислить в бюджеты уже в апреле. А "Спецавтомаш" отправляет отходы на площадку "Аврора" в Первомайском районе, которому этот "эконалог" в тариф еще не включили.

Виктор Карл,
гендиректор "Эко-Комплекса":

— Я предупреждал перевозчиков: не надо играть с НВОС, это не ваши деньги, это деньги государства. Они должны поступить в бюджеты и быть направлены на реализацию программ в сфере защиты окружающей среды.

Живет на разницу

Виктор Карл считает: раз "Спецавтомаш" захоранивает отходы на "Авроре", где тариф еще без НВОС, то и физлицам он должен выставлять счет не по тарифу барнаульского полигона, а по "авроровскому".

Виктор Карл,
гендиректор "Эко-Комплекса":

— В том тарифе на вывоз мусора, который вам как гражданину выставил "Спецавтомаш", "сидит" тариф на захоронение, в котором есть плата за НВОС. Вы как гражданин заплатили и поручили Мусиенко эти деньги после захоронения передать государству. А Мусиенко, взяв эти деньги, захоронил на полигоне, которому плата за НВОС еще не включена в тариф. А разницу взял себе.

Мнение Карла на этот счет суровое: действия руководителя фирмы подпадают под статьи Уголовного кодекса.

Машина барнаульской фирмы "Спецавтомаш" везет отходы. Фото предоставлено компанией "Эко-Комплекс".
Машина барнаульской фирмы "Спецавтомаш" везет отходы. Фото предоставлено компанией "Эко-Комплекс".

Просто не пускают

Altapress.ru связался с руководителем "Спецавтомаша". Тот подтвердил, что машины его компании сейчас возят отходы на "Аврору", а не на городской полигон. Но он вынужден это делать: его машины туда просто не пускают. Не поднимают шлагбаум.

Роман Мусиенко,
гендиректор "Спецавтомаш" (торговая марка "Мусоранет"):

—  Я же должен как-то исполнять свои обязанности перед контрагентами.

Причиной запрета на въезд является долг "Спецавтомаша" перед "Эко-Комплексом".

Машина барнаульской фирмы "Спецавтомаш" везет отходы. Фото предоставлено компанией "Эко-Комплекс".
Машина барнаульской фирмы "Спецавтомаш" везет отходы. Фото предоставлено компанией "Эко-Комплекс".

Роман Мусиенко,
гендиректор "Спецавтомаш" (торговая марка "Мусоранет"):

— У моей компании впервые образовался долг перед "Эко-Комплексом" — за январь и февраль. При этом частично захоронение ТБО за эти месяцы мы оплачивали.

Мусиенко говорит, что предложил вариант решения: он будет платить "Эко-Комплексу" с 1 марта по новому тарифу. А с долгом за январь-февраль разбираться в суде. Но Карл не пошел навстречу.

Кассовый разрыв

Откуда появился долг? Трудности у барнаульских перевозчиков ТБО возникли потому, что точная информация о повышении платы на полигоне в 10 раз стала известна лишь за два-три дня до Нового года. Тогда, когда все договоры с "производителями" мусора уже заключили по старым ценам.

К тому же в январе жители оплачивали лишь декабрьский вывоз мусора, когда тарифы были на 78% ниже. А первые платежи по новым тарифам стали поступать только в феврале. В общем, у фирм-перевозчиков мусора образовался кассовый разрыв. А следом и долг.

Правда, по словам Виктора Карла, "Спецавтомаш" — единственный из девяти мусороперевозчиков, который с долгом не согласился. Остальные договорились о его погашении в рассрочку до 1 июня. И часть из них уже этот долг погасили.

Мусоровоз барнаульской фирмы "Спецавтомаш" (торговая марка "мусоранет") везет мусор на полигон "Аврора".
Мусоровоз барнаульской фирмы "Спецавтомаш" (торговая марка "мусоранет") везет мусор на полигон "Аврора".

Не идет на копромисс

Роман Мусиенко также объяснил, почему не согласен с размером долга. По его мнению, Виктор Карл неправомерно применил формулу пересчета кубометров на тонны. Не согласен он и с тарифом, утвержденным краевым регулятором — сейчас "Спецавтомаш" как раз оспаривает решение ведомства в суде.

Кроме того, он намерен начать еще одноо судебное разбирательство - уже по поводу размера долга.

Роман Мусиенко,
гендиректор "Спецавтомаш" (торговая марка "Мусоранет"):

— Если суд обяжет меня заплатить долг "Эко-Комплексу", я заплачу. Если нет, будем пересчитывать. В нашем договоре с "Эко-Комплексом" предусмотрено, что разногласия решаются в арбитражном суде края. Я и предложил идти в суд — то есть решать вопрос чисто, открыто, а не исподтишка. С квадрокоптеров я никого не снимал.

Но, как утверждает Мусиенко, гендиректор "Эко-Комплекса" предлагает признать долг и подписать допсоглашение, что расплатится до 1 июля. Только после этого он откроет шлагбаум. Руководителя фирмы "Спецавтомаш" этот вариант не устраивает.

Со своей стороны Виктор Карл поясняет, что шлагбаум перед мусоровозами в самом деле не поднимается. И именно потому, что у фирмы долг. Но если Мусиенко подпишет соглашение о его реструктуризации до 1 июня, нет проблем. А дальше уже можно судиться по поводу того, сколько он задолжал.

Виктор Карл,
гендиректор "Эко-Комплекса":

— Если суд обяжет меня вернуть деньги, я их верну.

Вот и весь расклад

Сейчас ситуация достаточно острая. Карл обвиняет своего партнера в желании незаконно заработать. Мусиенко говорит о нежелании Карла идти на компромисс и разбираться в суде.

Виктор Карл,
гендиректор "Эко-Комплекса":

— Почему он это делает, мне понятно. До прихода регоператора, до 1 января 2019 года, эту схему возможно реализовывать. С 1 января это сделать будет невозможно, потому что получателем всех денег будет регоператор. И он же будет плательщиком за НВОС. Сейчас за семь месяцев господин Мусиенко хапнет столько денег, сколько он не мог хапнуть за шесть лет своей работы. Вот и весь расклад.

В Барнауле завод по сортировке мусора хотят построить на проспекте Калинина

Мусиенко же утверждает, что площадка "Авроры" — это территория временного хранения отходов, и в дальнейшем ее владелец вывезет ТБО на полигон. Тогда и будет внесена плата за негативное воздействие. В своих действиях ничего незаконного он не видит.

Он обратился в прокуратуру и требует повлиять на руководителя "Эко-Комплекса". А в ближайшее время подаст иск в арбитраж и будет оспаривать размер долга. Он рассчитывает, что суд примет обеспечительные меры, результатом которых будет открытие ему шлагбаума на полигон в Барнауле.

Со своей стороны Виктор Карл намерен обратиться в природоохранную прокуратуру. Ну, а пока он передал свои фото- и видеоматериалы в редакцию altapress.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров