Почему в Барнауле развернулась "мусорная" война между полигоном и перевозчиком

Машины барнаульской фирмы "Спецавтомаш" (торговая марка "мусоранет") возят мусор на полигон "Аврора". Фото: Предоставлено компанией "Эко-Комплекс". Машины барнаульской фирмы "Спецавтомаш" (торговая марка "мусоранет") возят мусор на полигон "Аврора". Фото: Предоставлено компанией "Эко-Комплекс". Машины барнаульской фирмы "Спецавтомаш" (торговая марка "мусоранет") возят мусор на полигон "Аврора". Фото: Предоставлено компанией "Эко-Комплекс". Машины барнаульской фирмы "Спецавтомаш" (торговая марка "мусоранет") возят мусор на полигон "Аврора". Фото: Предоставлено компанией "Эко-Комплекс".

Судя по датам на фото, переданным Виктором Карлом в редакцию altapress.ru, наблюдать за тем, куда возят отходы мусоровозы фирмы "Спецавтомаш", начали пару недель назад. Квадрокоптеры парят над площадкой "Авроры" в Первомайском районе — машины с надписью "Мусоранет" трудно не узнать.

Полигон "Аврора" (он расположен в 4 км от поселка Октябрьский) имеет лицензии на размещение отходов, говорит Карл. Но проблема в другом: он "не прошел урегулирование".

Считает незаконными

Напомним, после 1 января цена, которую платят мусоровозы за захоронение отходов на барнаульском полигоне, резко увеличилась. В первую очередь — потому, что в тариф включили плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Плату за НВОС "Эко-Комплекс" обязан перечислить в бюджеты уже в апреле. А "Спецавтомаш" отправляет отходы на площадку "Аврора" в Первомайском районе, которому этот "эконалог" в тариф еще не включили.

Виктор Карл,

гендиректор "Эко-Комплекса":

— Я предупреждал перевозчиков: не надо играть с НВОС, это не ваши деньги, это деньги государства. Они должны поступить в бюджеты и быть направлены на реализацию программ в сфере защиты окружающей среды.

Живет на разницу

Виктор Карл считает: раз "Спецавтомаш" захоранивает отходы на "Авроре", где тариф еще без НВОС, то и физлицам он должен выставлять счет не по тарифу барнаульского полигона, а по "авроровскому".

Виктор Карл,

гендиректор "Эко-Комплекса":

— В том тарифе на вывоз мусора, который вам как гражданину выставил "Спецавтомаш", "сидит" тариф на захоронение, в котором есть плата за НВОС. Вы как гражданин заплатили и поручили Мусиенко эти деньги после захоронения передать государству. А Мусиенко, взяв эти деньги, захоронил на полигоне, которому плата за НВОС еще не включена в тариф. А разницу взял себе.

Мнение Карла на этот счет суровое: действия руководителя фирмы подпадают под статьи Уголовного кодекса.

Просто не пускают

Altapress.ru связался с руководителем "Спецавтомаша". Тот подтвердил, что машины его компании сейчас возят отходы на "Аврору", а не на городской полигон. Но он вынужден это делать: его машины туда просто не пускают. Не поднимают шлагбаум.

Роман Мусиенко,

гендиректор "Спецавтомаш" (торговая марка "Мусоранет"):

— Я же должен как-то исполнять свои обязанности перед контрагентами.

Причиной запрета на въезд является долг "Спецавтомаша" перед "Эко-Комплексом".

Роман Мусиенко,

гендиректор "Спецавтомаш" (торговая марка "Мусоранет"):

— У моей компании впервые образовался долг перед "Эко-Комплексом" — за январь и февраль. При этом частично захоронение ТБО за эти месяцы мы оплачивали.

Мусиенко говорит, что предложил вариант решения: он будет платить "Эко-Комплексу" с 1 марта по новому тарифу. А с долгом за январь-февраль разбираться в суде. Но Карл не пошел навстречу.

Кассовый разрыв

Откуда появился долг? Трудности у барнаульских перевозчиков ТБО возникли потому, что точная информация о повышении платы на полигоне в 10 раз стала известна лишь за два-три дня до Нового года. Тогда, когда все договоры с "производителями" мусора уже заключили по старым ценам.

К тому же в январе жители оплачивали лишь декабрьский вывоз мусора, когда тарифы были на 78% ниже. А первые платежи по новым тарифам стали поступать только в феврале. В общем, у фирм-перевозчиков мусора образовался кассовый разрыв. А следом и долг.

Правда, по словам Виктора Карла, "Спецавтомаш" — единственный из девяти мусороперевозчиков, который с долгом не согласился. Остальные договорились о его погашении в рассрочку до 1 июня. И часть из них уже этот долг погасили.

Не идет на копромисс

Роман Мусиенко также объяснил, почему не согласен с размером долга. По его мнению, Виктор Карл неправомерно применил формулу пересчета кубометров на тонны. Не согласен он и с тарифом, утвержденным краевым регулятором — сейчас "Спецавтомаш" как раз оспаривает решение ведомства в суде.

Кроме того, он намерен начать еще одноо судебное разбирательство - уже по поводу размера долга.

Роман Мусиенко,

гендиректор "Спецавтомаш" (торговая марка "Мусоранет"):

— Если суд обяжет меня заплатить долг "Эко-Комплексу", я заплачу. Если нет, будем пересчитывать. В нашем договоре с "Эко-Комплексом" предусмотрено, что разногласия решаются в арбитражном суде края. Я и предложил идти в суд — то есть решать вопрос чисто, открыто, а не исподтишка. С квадрокоптеров я никого не снимал.

Но, как утверждает Мусиенко, гендиректор "Эко-Комплекса" предлагает признать долг и подписать допсоглашение, что расплатится до 1 июля. Только после этого он откроет шлагбаум. Руководителя фирмы "Спецавтомаш" этот вариант не устраивает.

Со своей стороны Виктор Карл поясняет, что шлагбаум перед мусоровозами в самом деле не поднимается. И именно потому, что у фирмы долг. Но если Мусиенко подпишет соглашение о его реструктуризации до 1 июня, нет проблем. А дальше уже можно судиться по поводу того, сколько он задолжал.

Виктор Карл,

гендиректор "Эко-Комплекса":

— Если суд обяжет меня вернуть деньги, я их верну.

Вот и весь расклад

Сейчас ситуация достаточно острая. Карл обвиняет своего партнера в желании незаконно заработать. Мусиенко говорит о нежелании Карла идти на компромисс и разбираться в суде.

Виктор Карл,

гендиректор "Эко-Комплекса":

— Почему он это делает, мне понятно. До прихода регоператора, до 1 января 2019 года, эту схему возможно реализовывать. С 1 января это сделать будет невозможно, потому что получателем всех денег будет регоператор. И он же будет плательщиком за НВОС. Сейчас за семь месяцев господин Мусиенко хапнет столько денег, сколько он не мог хапнуть за шесть лет своей работы. Вот и весь расклад.

Мусиенко же утверждает, что площадка "Авроры" — это территория временного хранения отходов, и в дальнейшем ее владелец вывезет ТБО на полигон. Тогда и будет внесена плата за негативное воздействие. В своих действиях ничего незаконного он не видит.

Он обратился в прокуратуру и требует повлиять на руководителя "Эко-Комплекса". А в ближайшее время подаст иск в арбитраж и будет оспаривать размер долга. Он рассчитывает, что суд примет обеспечительные меры, результатом которых будет открытие ему шлагбаума на полигон в Барнауле.

Со своей стороны Виктор Карл намерен обратиться в природоохранную прокуратуру. Ну, а пока он передал свои фото- и видеоматериалы в редакцию altapress.ru.