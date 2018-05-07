Ученые предложили снести дома у Пивоварки в Барнауле для очистки реки

По поручению Минприроды края инженеры "Алтайводпроекта" разработали спецпроект по очистке реки с указанием всех источников загрязнения, рассказал Владимир Кириллов, заведующий Лабораторией водной экологи Института водных и экологических проблем СО РАН.

Специалисты предполагают ликвидировать загрязненное дно, убрать накопленный мусор и перевести местные коллекторы на очистные сооружения.

— Логичное условие финансирования очистки реки — ликвидация источников загрязнения, включая не только известные коллекторы сточных вод и свалки на берегах, но и освобождение прибрежной полосы шириной 20 метров от строений и сооружений. Это необходимо для соблюдения закона о свободном доступе к водным объектам, и для решения всех этих проблем необходимо уже около 600 млн рублей. Как рассказал начальник отдела водных ресурсов Минприроды края Олег Ткаченко, такая работа уже осуществляется администрацией Барнаула, в том числе, по программе "Чистые берега России", — говорит Кириллов.

Эксперт рассказал, что жители частного сектора вдоль реки не вывозят мусор самостоятельно, у многих нет договоров.

Напомним, недавно очевидцы сообщали, что на реке Пивоварке возле улицы Гоголя скопился мусор, который стал настоящим островом, покрыв на несколько метров всю поверхность воды.

Altapress.ru писал, что 3 мая активисты пришли убирать мусор из Пивоварки. Однако на месте выяснилось, что остров из бутылок унесло в Обь.