Ученые предложили снести дома у Пивоварки в Барнауле для очистки реки

Ученые разрабатывают проект по реабилитации реки Пивоварка. Его оценивают в 50 млн рублей. Основную часть этих средств планируют получить по федеральной целевой программе "Экологическая реабилитация водных объектов", пишет ТАСС со ссылкой на эколога-активиста, редактора экологической газеты "Природа Алтая" Сергея Малыхина.
По поручению Минприроды края инженеры "Алтайводпроекта" разработали спецпроект по очистке реки с указанием всех источников загрязнения, рассказал Владимир Кириллов, заведующий Лабораторией водной экологи Института водных и экологических проблем СО РАН.
Специалисты предполагают ликвидировать загрязненное дно, убрать накопленный мусор и перевести местные коллекторы на очистные сооружения.
— Логичное условие финансирования очистки реки — ликвидация источников загрязнения, включая не только известные коллекторы сточных вод и свалки на берегах, но и освобождение прибрежной полосы шириной 20 метров от строений и сооружений. Это необходимо для соблюдения закона о свободном доступе к водным объектам, и для решения всех этих проблем необходимо уже около 600 млн рублей. Как рассказал начальник отдела водных ресурсов Минприроды края Олег Ткаченко, такая работа уже осуществляется администрацией Барнаула, в том числе, по программе "Чистые берега России", — говорит Кириллов.
Эксперт рассказал, что жители частного сектора вдоль реки не вывозят мусор самостоятельно, у многих нет договоров.
Напомним, недавно очевидцы сообщали, что на реке Пивоварке возле улицы Гоголя скопился мусор, который стал настоящим островом, покрыв на несколько метров всю поверхность воды.
Altapress.ru писал, что 3 мая активисты пришли убирать мусор из Пивоварки. Однако на месте выяснилось, что остров из бутылок унесло в Обь.
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