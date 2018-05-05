В России могут ввести экологический сбор на одноразовую посуду

Иванов побывал в Ленинградской области, на берегу Ладожского озера, где участвовал в ежегодной экологической акции "Чистый берег", проходящей под эгидой МЧС РФ. Он отметил, что люди, покупая одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их.

"Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И, я вам скажу, в следующем году он будет введен", — сказал Иванов.