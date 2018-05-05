В России могут ввести экологический сбор на одноразовую посуду

В 2019 году правительство планирует ввести экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, пишет РИА "Новости".
Иванов побывал в Ленинградской области, на берегу Ладожского озера, где участвовал в ежегодной экологической акции "Чистый берег", проходящей под эгидой МЧС РФ. Он отметил, что люди, покупая одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их.
"Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И, я вам скажу, в следующем году он будет введен", — сказал Иванов.
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