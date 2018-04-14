Жительница Барнаула будет бороться за сердце миллионера в реалити-шоу

Преподаватель музыки из Барнаула Тамара Максимова будет бороться за миллионера в реалити на телеканале "Ю. Девушка стала участницей телешоу "Миллионер на выданье".
Барнаульской участнице проекта 28 лет. Вместе с ней в шоу участвуют еще 14 девушек. Все они во время съемок жили в загородном особняке потенциального мужа.
Участницам пришлось пройти непростые испытания и даже вспомнить секреты, которые они предпочли бы забыть. Победительница получит предложение руки и сердца.
Тамара Максимова,
жительница Баранула, участница шоу:
Мне кажется, самое худшее, что может быть – это если мужчина поднимает руку. Со мной, к счастью, такого не было. Но это точно та вещь, которую не прощу даже миллионеру.
"Миллионер на выданье" — реалити-шоу, в котором 15 красивых и обаятельных девушек вступят в борьбу за сердце настоящего миллионера. Помогать герою в выборе невесты будут его родные дети. Интрига состоит в том, что, живя в доме состоятельного жениха, участницы не сразу с ним познакомятся. А поддерживать их будет ведущая проекта — Екатерина Одинцова. Проект стартует с 14 апреля по субботам в 18.00.
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