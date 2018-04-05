В Барнауле банк выплатит женщине 10 тыс. рублей за блокировку карты

Ольга К. получила в банке карту, а затем взяла взаймы 417 тыс. рублей у некоего частного лица, и эти деньги ей перевели на карту.

А когда она попыталась снять их в банкомате, оказалось,что карта заблокирована. На счете в тот момент была не только сумма займа, но и ежемесячное пособие по уходу за ребенком — около 4,5 тыс. рублей.

"Вырвать" деньги у банка ей удалось больше чем через месяц, хотя заем она взяла всего на 29 дней под 34% годовых.

На суде женщина утверждала, что объяснений, почему карта заблокирована, в банке не дали. Ольга письменно обратилась в кредитную организацию, потребовав возобновить операции. Требования не удовлетворили.

Тогда она решила закрыть счет — ей объяснили, что деньги смогут вернуть лишь через 45 дней после подачи заявления. Ольга пошла в мировой суд.

Сколько заплатит банк?

В суде она потребовала выплатить проценты, убытки (она ведь платила проценты своему заимодавцу), неустойку и компенсацию морального вреда. Всего около 60 тыс. рублей плюс штраф (50% от взысканной суммы).

Но мировой суд не усмотрел в действиях банка противоправности и полностью отказал. А вот Центральный райсуд (апелляционная инстанция) часть требований все же удовлетворил, решение вынесено в марте 2018 года.

Теперь банк должен выплатить ей проценты 4378 рублей 56 копеек, компенсацию морального вреда (2 тыс.) и штраф (3189 рублей 28 копеек). Всего около 10 тыс. рублей.

Почему карту заблокировали?

На суде в банке объяснили, что перевод на карту Ольги 417 тыс. рублей расценили как сомнительную операцию — поэтому ее и заблокировали. Банк блокирует операции по счетам, руководствуясь правилами внутреннего контроля и федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" №115.

Что вправе делать банк?

Банк вправе заблокировать подозрительные операции в соответствии со своими правилами внутреннего контроля, пришел к выводу и мировой суд, и Центральный районный. И вправе отказать клиенту в совершении операции, которую он считает сомнительной.

Что не вправе делать банк?

Между тем, Гражданский кодекс предусматривает: остаток денежных средств на счете выдается клиенту (либо по его указанию перечисляется на другой счет) не позднее 7 дней после получения его письменного заявления. Деньги Ольге вернули, но позже.

По мнению суда, деньги Ольги неправомерно удерживали 41 день. Поэтому банку придется вернуть ей проценты за пользование чужими денежными средствами исходя из 9,25% годовых (ключевая ставка ЦБ на тот момент).

Ну нельзя и нарушать права потребителя. Поскольку суд установил, что это имело место, суд потребовал выплатить Ольге компенсацию морального вреда и штраф — 50% от от суммы удовлетворенных требований.