Жителя Алтайского края приговорили к 10 годам строгого режима за сбыт гашиша

В колонию за наркотики. Фото: Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю. В колонию за наркотики. Фото: Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю. В колонию за наркотики. Фото: Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю. В колонию за наркотики. Фото: Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю. В колонию за наркотики. Фото: Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Сам мужчина не принимал наркотики, а гашиш хранил для продажи. Во время сделки он планировал заработать 250 тысяч рублей.

На встречу с покупателем осужденный приехал на своей машине. Сделку по продаже трех свертков с наркотиками заключили в салоне авто. Мужчина попытался скрыться, когда заметил, что его окружило несколько машин. Злоумышленника задержали.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.