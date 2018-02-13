Жителя Алтайского края приговорили к 10 годам строгого режима за сбыт гашиша

В июне 2016 года жителя Алтайского края задержали при продаже почти килограмма наркотиков. Гашиш был упакован в полиэтиленовый пакет и лежал под передним сидением автомобиля, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.
Сам мужчина не принимал наркотики, а гашиш хранил для продажи. Во время сделки он планировал заработать 250 тысяч рублей.
На встречу с покупателем осужденный приехал на своей машине. Сделку по продаже трех свертков с наркотиками заключили в салоне авто. Мужчина попытался скрыться, когда заметил, что его окружило несколько машин. Злоумышленника задержали.
Мужчина признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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