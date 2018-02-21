Жителям Алтайского края выдадут загранпаспорта в субботу

Сегодня, 17:04.
Жизнь

24 февраля 2018 года все жители Алтайского края смогут получить загранпаспорта, за которыми обращались ранее. Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Алтайскому краю проводит "День открытых дверей".

Паспорт. Визы.
Паспорт. Визы. Фото: СС0.

По ряду причин, одна из которых — длительный рабочий день, часть людей, кому уже оформили паспорта, не могут посетить миграционное подразделение. Сотрудники миграции готовы выдать документы законным владельцам в субботу.

Для получения загранпаспорта необходимо обратиться 24 февраля 2018 года с 9.00 до 13.00 часов в Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Алтайскому краю (Барнаул, ул. 1-я Западная, д. 47, 1 этаж). При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и заграничный паспорт, если он подлежит замене на новый документ.

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