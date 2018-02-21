Жителям Алтайского края выдадут загранпаспорта в субботу

По ряду причин, одна из которых — длительный рабочий день, часть людей, кому уже оформили паспорта, не могут посетить миграционное подразделение. Сотрудники миграции готовы выдать документы законным владельцам в субботу.

Для получения загранпаспорта необходимо обратиться 24 февраля 2018 года с 9.00 до 13.00 часов в Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Алтайскому краю (Барнаул, ул. 1-я Западная, д. 47, 1 этаж). При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и заграничный паспорт, если он подлежит замене на новый документ.