Животные-хулиганы, которые держат в страхе своих хозяев

Как правило, домашние любимцы вызывают у нас только положительные ассоциации. Ну как тут не погладить тискать котика или собаку, лежащих рядом. Однако среди всей этой милоты встречаются такие "экземпляры", которых иначе как вредителями не назовешь. В сегодняшней подборке — 17 хулиганистых животных, которые держат в страхе своих хозяев и не только.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Животные-хулиганы. Фото: СС0.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.