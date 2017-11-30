Животные-хулиганы, которые держат в страхе своих хозяев

Как правило, домашние любимцы вызывают у нас только положительные ассоциации. Ну как тут не погладить тискать котика или собаку, лежащих рядом. Однако среди всей этой милоты встречаются такие "экземпляры", которых иначе как вредителями не назовешь. В сегодняшней подборке — 17 хулиганистых животных, которые держат в страхе своих хозяев и не только.