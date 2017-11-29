Обман зрения: фотографии, на которые стоит взглянуть дважды

Чтобы истолковать все правильно, на каждую из этих фотографий стоит взглянуть дважды. Забавный эффект обмана зрения обычно выходит случайно, а вот первое впечатление обычно закономерно и кое-что говорит о человеке.

Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Фото, на которые придётся взглянуть как минимум дважды. Фото: www.novate.ru. Источник.