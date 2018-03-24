Жесткая авария на трассе Заринск-Барнаул, есть погибшие. 18+

Авария на трассе 24 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. Авария на трассе 24 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. Авария на трассе 24 марта 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.

Рядом с местом аварии в момент, когда об этом написали участники сообщества, стояла реанимация. Один из очевидцев утверждал, что в ДТП трое погибших. Часть пассажиров, судя по сообщениям сообщества, выжили, но нуждаются в медицинской помощи - женщине и девочке помогли сесть в "скорую".

"Только что проехали этот участок, две пожарки было, тела еще не увозили, заняты обе полосы", - пишет участника сообщества.

Еще один участник, называющий себя Денис Парховомич, рассказывает следующее.

Денис Парховомич,

сообщество Barnaul 22: