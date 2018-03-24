Жесткая авария на трассе Заринск-Барнаул, есть погибшие. 18+

В сообществе Barnaul 22 сообщили о серьезном ДТП на трассе Заринск-Барнаул — лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Очевидцы сообщают о трех погибших, официальной информации пока нет.
Рядом с местом аварии в момент, когда об этом написали участники сообщества, стояла реанимация. Один из очевидцев утверждал, что в ДТП трое погибших. Часть пассажиров, судя по сообщениям сообщества, выжили, но нуждаются в медицинской помощи - женщине и девочке помогли сесть в "скорую".
"Только что проехали этот участок, две пожарки было, тела еще не увозили, заняты обе полосы", - пишет участника сообщества.
Еще один участник, называющий себя Денис Парховомич, рассказывает следующее.
Денис Парховомич,
сообщество Barnaul 22:
— Мы ехали километров 70 в час, был ужасный участок дороги, яма на яме. Нас обогнал тот, у которого был восклицательный знак на стекле, ещё подумал куда несешься по таким ямам. Выехали на хорошую, новую дорогу и через минуту наткнулись на эту аварию с его участием. Остановились, помогли двери открыть, мать с ребёнком вытащили и девчонку с переднего сидения. Видимость на тот момент была метров 40-50. Снег летел.
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