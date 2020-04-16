«А на что жить?»: как на родине алтайского писателя Шукшина опустел рынок и люди лишились работы

Знаменитый рынок рядом с селом Сростки Бийского района, через который проезжали тысячи туристов, опустел до невозможности. Трафик покупателей снизился, лавочки пришлось закрыть. Селяне лишились работы. Чем теперь живет и как выживает местное население, выяснили корреспонденты altapress.ru.

Что происходит на продуктовом рынке в Сростках.

Кто продолжает торговать

В период коронавирусной пандемии, которая поставила жирный крест на всей туристической отрасли края, «пирожковый» рынок на родине Василия Шукшина по сути вымер.

Работают здесь теперь всего две лавочки со знаменитыми по своим размерам и вкусу сростинскими пирогами, магазин с мясными и рыбными деликатесами, да «Мария-Ра» по соседству.

Кафе «Печки-лавочки» на первый взгляд тоже еще живо. Вывеска заманивает комплексными обедами и горячей домашней выпечкой. Но стоит только переступить порог — предупреждение: «Карантин».

Что происходит на продуктовом рынке в Сростках. Анна Зайкова

Предложить тут готовы несколько горячих блюд на вынос и шаурму. Посидеть внутри усталому путнику не разрешают. Все — на выход.

Кто закрылся сразу

Около десятка мелких закусочных в Сростках прикрылись на «клюшку», нет даже вывесок о режиме работы. По запылившимся витринам видно, что тут давно уже никого не было.

Сувенирные магазины тоже на замке. Магнитики, свистульки и другие красивые безделушки никому не нужны. Да и торговать ими при действующем особом режиме нельзя.

Не востребован оказался и мед. Торговые ряды, где когда-то было изобилие сладкой продукции и хмельной деревенской медовухи, теперь пустота. Аж жутко!

За прилавком мы встретили лишь одного продавца. Женщина рассказывает: в лучшем случае за день поторговать выходят два-три человека. И то при условии, что погода хорошая, тогда рынок тут хоть немного оживает.

Что происходит на продуктовом рынке в Сростках. Анна Зайкова

«Лучше всего сейчас тем, кто на пенсии — у них хоть какие-то деньги есть. А нам-то на что жить?», — негодует собеседница.

От безысходности на рынок она выходит каждый день — иногда удается заработать себе на еду, иногда — нет. Все зависит от числа покупателей, а их сейчас совсем негусто.

Женщина смеется: стабильная клиентура на базаре в Сростках сейчас только у платного туалета.

Что происходит с ценами

Как и раньше, покушать на родине Шукшина можно вполне демократично. Солидные по размерами пироги, что печеные, что жаренные, по 80 рублей за штуку. Чай на травах — по 30 рублей.

Во внутреннем дворе единственная оставшаяся здесь закусочная установила три столика для посетителей на положенном полутораметровом расстоянии друг от друга. Но они пусты.

Что происходит на продуктовом рынке в Сростках. Анна Зайкова Что происходит на продуктовом рынке в Сростках. Анна Зайкова Что происходит на продуктовом рынке в Сростках. Анна Зайкова Что происходит на продуктовом рынке в Сростках. Анна Зайкова Что происходит на продуктовом рынке в Сростках. Анна Зайкова Что происходит на продуктовом рынке в Сростках. Анна Зайкова Что происходит на продуктовом рынке в Сростках. Анна Зайкова Что происходит на продуктовом рынке в Сростках. Анна Зайкова

В магазине деликатесов все, конечно, недешевое. Тушенка из мяса медведя — по 450 рублей за банку, копченая стерлядь — почти по 2 тыс. рублей за кило. На вопрос, если ли на такой товар покупатели, грустная продавщица только вздохнула: «Никого».

Что будет дальше

Пустынным сростинский рынок останется, скорее всего, еще пару месяцев. Как и везде в стране, вся туристическая деятельность, которая обеспечивала трафик здешней торговле, остановилась с 28 марта. Продлится пауза как минимум до 1 июня и это при условии, что пандемия пойдет на спад.

Что происходит на продуктовом рынке в Сростках. Анна Зайкова

Мало того, из-за ужесточения режима самоизоляции сибирские регионы и вовсе закрывают продовольственные рынки. Первым такой шаг уже сделала Новосибирская область.