В Сибири закроют продуктовые рынки из-за ужесточения режима самоизоляции

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Согласно документу, деятельность рынков продовольственных и промышленных товаров приостановят с 19 апреля.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Новосибирска, Новосибирского района Новосибирской области, городских округов и поселений Новосибирской области с числом жителей более 23 тысяч… «, — говорится в документе.

С 18 апреля в области ограничат посещение кладбищ (кроме случаев погребения).

Кроме того, всем религиозным объединениям региона, начиная с 18 апреля, необходимо приостановить посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

«Не допускается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей», — подчеркнули в правительстве региона.

Кладбище. Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru.

Напомним, ранее митрополит Томский и Асиновский Ростислав рассказал, что традиция посещения кладбищ не имеет глубоких церковных корней и зародилась в советское время, когда многие люди не могли посещать храмы.

«Не будет ничего особенно страшного и трагичного, если в этом году мы воздержимся от посещения дорогих нам погостов. Ведь главное для усопших — это наша молитва о них, а помолиться мы можем и дома, вознеся горячую, усердную молитву о тех, кого мы любили здесь, и кому желаем вечного упокоения в жизни будущего века», — разъяснил митрополит.

Накануне жителей Барнаула так же попросили не ездить на кладбища. Администрация города не будет организовывать традиционную бесплатную доставку жителей на кладбища в родительский день и Пасху.

Что касается гуляний на Пасху, то, как подчеркнули в РПЦ, в этом году можно ограничиться домашними стенами, а с благословения патриарха Кирилла освятить куличи можно будет самостоятельно.