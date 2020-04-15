Сибирский митрополит призвал православных остаться дома на Пасху

Митрополит подчеркнул, что «в эти дни эпидемии <…> мы должны принять все меры, чтобы не быть источником заражения для других людей и не заразиться самим».

«Что касается Пасхальных богослужений, конечно же, и здесь мы должны по возможности уберечь себя и своих ближних от большого скопления людей. Тот, кто имеет возможность, оставайтесь дома, потому что ничто не может нас отделить от воскресшего Христа Спасителя», — отметил Ростислав.

Также он попросил не ходить со своими куличами в храмы, чтобы освятить их.

«Обычно накануне Святой Пасхи, а также в сам день святого воскресения многие из вас традиционно идут в храм Божий для того, чтобы освятить свои куличи, а также другие Пасхальные трапезы, которыми верующие обычно разговляются в день святого воскресения Христова. В этом году советую всем воздержаться от этого и тем, кто имеет святую воду, самим освятить Пасхальные трапезы, окропив их», — отметил митрополит.

Ночная служба на Пасху в Барнауле. Анна Зайкова

Кроме того, Ростислав напомнил, что традиция посещения кладбищ не имеет глубоких церковных корней и зародилась в советское время, когда многие люди не могли посещать храмы.

«Не будет ничего особенно страшного и трагичного, если в этом году мы воздержимся от посещения дорогих нам погостов. Ведь главное для усопших — это наша молитва о них, а помолиться мы можем и дома, вознеся горячую, усердную молитву о тех, кого мы любили здесь, и кому желаем вечного упокоения в жизни будущего века», — разъяснил митрополит.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пасхальные куличи будут освящать на улицах. Главное богослужение покажут по региональному телеканалу «Катунь 24».