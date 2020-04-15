Как освятить куличи и пасхи дома во время самоизоляции: в РПЦ назвали самый верный способ

Русская Православная Церковь на своем сайте рассказала о благословении куличей и пасх в домашних условиях.

В РПЦ отмечают, что такая необходимость возникла в условиях распространения коронавирусной инфекции, поскольку у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи.

Также подчеркнули, что именно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла оставшиеся дома верующие могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно.

«Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи „Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в“, затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь“», — рассказали в РПЦ.

Свеча. CC0

Свеча на подоконнике

Также в РПЦ предложили всем православным в условиях карантина зажечь свечи в окнах в пасхальную ночь, назвав эту акцию #окнаПасхи .

Это позволит объединить христиан, которые не смогут из-за карантина присутствовать в храме, отметили в православном журнале «Фома».

«Конечно, ничто не заменит для верующих участия в Таинствах, поэтому то, что мы не можем в эти святые дни быть в храме — большое несчастье. Но даже будучи разделены, мы остаемся единой Церковью Христовой, и наше начинание призвано напомнить всем об этом», — пояснил главред журнала, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что пока весь мир живет в страхе «даже будучи разобщены физически мы все равно можем принести этому миру весть, побеждающую страх».

Пасха. Кулич. Цветы СС0

Оставайтесь дома

Ранее РПЦ разослала во все епархии рекомендации о проведении мероприятия во время Страстной недели и на Пасху. Прихожанам рекомендуют оставаться дома и не посещать богослужения.

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается, в том числе, и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», — говорится в сообщении рабочей группы РПЦ по коронавирусу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае пасхальные куличи будут освящать на улицах. Главное богослужение покажут по региональному телеканалу «Катунь 24».