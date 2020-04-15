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15 апреля
Коронавирус

Как освятить куличи и пасхи дома во время самоизоляции: в РПЦ назвали самый верный способ

Русская Православная Церковь на своем сайте рассказала о благословении куличей и пасх в домашних условиях.

Куличи. Пасха.
Куличи. Пасха.
vk.com/pravtomsk.

В РПЦ отмечают, что такая необходимость возникла в условиях распространения коронавирусной инфекции, поскольку у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи.

Также подчеркнули, что именно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла оставшиеся дома верующие могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно.

«Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи „Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в“, затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь“», — рассказали в РПЦ.

Свеча.
Свеча.
CC0

Свеча на подоконнике

Также в РПЦ предложили всем православным в условиях карантина зажечь свечи в окнах в пасхальную ночь, назвав эту акцию #окнаПасхи.

Это позволит объединить христиан, которые не смогут из-за карантина присутствовать в храме, отметили в православном журнале «Фома».

«Конечно, ничто не заменит для верующих участия в Таинствах, поэтому то, что мы не можем в эти святые дни быть в храме — большое несчастье. Но даже будучи разделены, мы остаемся единой Церковью Христовой, и наше начинание призвано напомнить всем об этом», — пояснил главред журнала, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что пока весь мир живет в страхе «даже будучи разобщены физически мы все равно можем принести этому миру весть, побеждающую страх».

Пасха. Кулич. Цветы
Пасха. Кулич. Цветы
СС0

Оставайтесь дома

Ранее РПЦ разослала во все епархии рекомендации о проведении мероприятия во время Страстной недели и на Пасху. Прихожанам рекомендуют оставаться дома и не посещать богослужения.

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается, в том числе, и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», — говорится в сообщении рабочей группы РПЦ по коронавирусу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае пасхальные куличи будут освящать на улицах. Главное богослужение покажут по региональному телеканалу «Катунь 24».

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