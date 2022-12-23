«Аэрофлот» открывает прямые рейсы из Иркутска в Бангкок

Полеты в столицу Таиланда будут выполнены на самолетах Boeing 737−800 дважды в неделю по средам и субботам.
Продажа билетов уже открыта. Время в пути составит 6 часов 25 минут.
Благодаря появлению нового маршрута у жителей Сибири появится прямой доступ к популярным курортам без пересадок в Москве.
Ранее авиаперевозчик открыл рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет.
Полет по маршруту Владивосток — Бангкок — Владивосток выполняется два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.
Транзитные перелеты с пересадкой во Владивостоке также возможны и из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» хочет втрое увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок.
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