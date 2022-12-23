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Туризм

«Аэрофлот» открывает прямые рейсы из Иркутска в Бангкок

Компания «Аэрофлот» откроет регулярные рейсы из Иркутска в Бангкок с 18 января, сообщают в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

Полеты в столицу Таиланда будут выполнены на самолетах Boeing 737−800 дважды в неделю по средам и субботам.

Продажа билетов уже открыта. Время в пути составит 6 часов 25 минут.

Благодаря появлению нового маршрута у жителей Сибири появится прямой доступ к популярным курортам без пересадок в Москве.

Ранее авиаперевозчик открыл рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет.

Полет по маршруту Владивосток — Бангкок — Владивосток выполняется два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Транзитные перелеты с пересадкой во Владивостоке также возможны и из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» хочет втрое увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок.

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