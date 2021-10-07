Аллею баранов открыли для путешествующих по Египту

Несколько тысячелетий назад эта дорога служила для ритуальных процессий в честь древнеегипетских богов.
Только в октябре была завершена многолетняя работа по реставрации памятника под открытым небом.
Торжественное открытие назначено на 4 ноября, пишет Газета.Ru.
Церемония по пышности и красочности будет соответствовать эпохе фараонов. По обе стороны почти трехкилометровой аллеи расположены статуи сфинксов — с телом львов и головами баранов.
Памятник должен стать прогулочной зоной для туристов. В вечернее время предусмотрены освещение и разноцветные подсветки.
Посещение новое достопримечательности будет входить во многие экскурсионные программы из Хургады и Шарм-эль-Шейха.
Чартерный рейс отправится из Барнаула в Шарм-эш-шейх 9 октября. Туда и в Хургаду самолеты будут вылетать раз в 10 дней.
Первый рейс в Хургаду вылетел 24 сентября с 212 пассажирами на борту из 218 возможных, сообщили altapress.ru сотрудники международного аэропорта имени Германа Титова. Президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Евгения Беспалова рассказала редакции, что места на рейс в Шарм-эш-Шэйх 9 октября еще есть, но стоит поторопиться.