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Туризм

Алтай назвали одной из главных альтернатив Черному морю, хоть и моря там нет

Гендиректор маркетплейса авторских туров YouTravel. me Ольга Бортникова рассказала «Прайму» о самых популярных турнаправлениях в России.

Горный Алтай. Горы.
Горный Алтай. Горы.
CC0

Бортникова отметила, что популярными направлениями, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан.

При этом Дагестан опередил Алтай по количеству бронирований более чем в два раза.

«Дагестан действительно уникальное место, в котором собраны природные богатства, культурное наследие, история. В первую очередь поездкой туда заинтересуются активные путешественники, которые не привыкли сидеть на месте, а, оказавшись в ситуации закрытых границ, нашли новое неизученное направление с совершенно другой культурой», — рассказала эксперт.

Она также подчеркнула, что при поездке в Дагестан туристов «приятно удивят невысокие цены».

В десятку самых популярных российских регионов входят Байкал, Калининградская область, Приэльбрусье, Кольский полуостров, Северная Осетия и Архыз.

Кстати, накануне глава Ростуризма заявила, что Черноморское побережье перегружено. Так что Алтай и правда неплохая альтернатива, только вот цены здесь удивляют неприятно.

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