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Туризм

Глава Ростуризма заявила, что Черноморское побережье перегружено

Побережье Черного моря полностью загружено, а в некоторых местах перегружено отдыхающими, рассказала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова в интервью «Известиям».

Сочи. Курорт.
Сочи. Курорт.
altapress.ru

Проблема возникла из-за наплыва туристов и дефицита современных гостиниц в регионе.

В связи с ограничением международного сообщения из-за коронавируса и закрытием популярных туристических маршрутов по разным причинам спрос на отдых на Черном море значительно превысил предложение. Это привело к «перегреву рынка и динамическому росту цен», пишет «Росбалт».

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к властям с просьбой открыть для российских туристов массовые зарубежные направления, которые разрешили въезд россиян. По словам туроператоров, сохранение ограничений на выезд в другие страны в условиях нехватки мест на российских курортах оставляет множество россиян без нормального отпуска уже второй год подряд.

Большинство россиян считают, что идеальный отпуск — это отдых за рубежом. Патриотично настроенные жители страны чаще всего считают идеальными местами для отдыха Сочи и Крым, но есть и те, кто выбирает Алтай. Ранее Белокуриха попала в перечень самых популярных российских курортов.

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