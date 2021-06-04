Мужчины чаще женщин едут на отдых в Горный Алтай

Большинство россиян считают, что идеальный отпуск — это отдых за рубежом. Патриотично настроенные жители страны чаще всего считают идеальными местами для отдыха Сочи и Крым, но есть и те, кто выбирает Алтай.

Сочи выбирают 17% участников опроса портала SuperJob, за Крым 16%. Санкт-Петербург выбрали бы 7% россиян. Курорты Краснодарского края назвали 6%.

Идеальный отпуск для 5% — это отпуск, проведенный в родном городе.

По 4% опрошенных назвали лучшим местом для отдыха Горный Алтай и Геленджик, по 3% — Анапу, озеро Байкал и Москву, 2% — Дальний Восток.

«При этом Крым, Санкт-Петербург и курорты Краснодарского края больше любят женщины, а Горный Алтай и Анапу — мужчины. Кроме того, сильный пол почти вдвое чаще, чем женщины, считает идеальным отпуск дома», — рассказали в пресс-службе SuperJob.

Ранее Белокуриха попала в перечень самых популярных российских курортов.