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Туризм

Белокуриха попала в перечень самых популярных российских курортов

Белокуриха вошла в десятку лучших курортов России по популярности отдыха летом 2021 года. Обогнать Сочи, Геленджик и Анапу не получилось, но алтайская здравница уверенно расположилась почти в середине списка по версии портала ТурСтат.

Путешествие к Круглой горе, Белокуриха.
Путешествие к Круглой горе, Белокуриха.
gorod-belokuriha.ru

За Сочи как лучший курорт для летнего отдыха в России отдали голоса 21% участников опроса, за Ялту — 13%, Геленджик выбрали 10%, Анапу — 8%.

Кисловодск в Ставрополье посчитали лучшим 7,5%, Белокуриху — 7%, Евпаторию в Крыму — 6,5%, за Теберду в Карачаево-Черкесии — 5%.

Ейск на Азовском море в Краснодарском крае, Светлогорск и Зеленоградск на Балтийском море в Калининградской области — по 4,5%.

Рейтинг составили по результатам опроса более 10 тыс. посетителей портала в мае 2021 года.

Ожидается, что курорты Краснодарского края в 2021 году посетит более 18 млн туристов. В Крыму отдохнут 8 млн, а популярные черноморские курорты Сочи и Ялту посетит более 6 и 3 млн туристов соответственно.

Алтайский край также ждет увеличения турпотока. Максимальная загрузка туристами ожидается в Яровом, Белокурихе, Алтайском, Егорьевском, Завьявловском, Романовском и Чарышском районах. Этому поспособствует, в частности, появление туристического кешбэка.

Ранее altapress.ru узнал у президента Алтайской региональной ассоциации туризма, каким будет грядущий летний сезон.

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