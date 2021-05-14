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Туризм

Медицинские мощности нарастят в туристических локациях Алтайского края

В туристических районах Алтайского края к летнему сезону постараются увеличить число медицинских бригад, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на заседании Координационного совета по развитию туризма.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
zdravalt.ru

Летом, например, в Яровом количество вызовов скорой помощи возрастает вдвое, в Белокурихе — на 30%.

«Минздрав Алтайского края, региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности совместно с ТФОМС будут рассматривать возможность увеличения в летний турсезон количества медицинских бригад в отдельных муниципалитетах края», — говорится в сообщении регионального правительства.

Максимальная загрузка туристами в 2021 году ожидается в Яровом, Белокурихе, Алтайском, Егорьевском, Завьявловском, Романовском и Чарышском районах.

В связи с закрытием границ и появления туристического кешбэка количество туристов в крае значительно увеличится в сравнении с прошлым годом, уверен начальник профильного управления Евгений Дешевых.

Ранее altapress.ru рассказывал, каким будет туристический сезон в 2021 году.

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