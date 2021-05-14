Медицинские мощности нарастят в туристических локациях Алтайского края

Летом, например, в Яровом количество вызовов скорой помощи возрастает вдвое, в Белокурихе — на 30%.
«Минздрав Алтайского края, региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности совместно с ТФОМС будут рассматривать возможность увеличения в летний турсезон количества медицинских бригад в отдельных муниципалитетах края», — говорится в сообщении регионального правительства.
Максимальная загрузка туристами в 2021 году ожидается в Яровом, Белокурихе, Алтайском, Егорьевском, Завьявловском, Романовском и Чарышском районах.
В связи с закрытием границ и появления туристического кешбэка количество туристов в крае значительно увеличится в сравнении с прошлым годом, уверен начальник профильного управления Евгений Дешевых.
Ранее altapress.ru рассказывал, каким будет туристический сезон в 2021 году.