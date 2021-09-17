Алтай оказался в ТОП-5 популярных у россиян направлений для хайкинга

Горы Алтая замкнули пятерку самых востребованных среди россиян мест для хайкинга, то есть пеших походов на природе. Исследование провели аналитики AliExpress Россия и Авиасейлс.

Авторы проанализировали спрос на авиабилеты в популярные для любителей хайкинга регионы, а еще назвали самые ходовые товары в этом сезоне.

Что покупают

Спрос на товары для хайкинга в преддверии осени вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего россияне выбирали специальную одежду для походов. Спрос на нее вырос в 4,5 раза.

В 3,6 раза вырос спрос на компасы, палки для ходьбы из ударопрочного сплава, налобные фонари и гермомешки для спальника, в 1,8 раза стали чаще выбирать товары для походной кухни и разбивки лагеря.

Поисковая операция. Компас. СС0

Спрос на надувные матрасы и спальные мешки вырос в 1,7 раза.

Куда едут

Кавказские горы. По данным Авиасейлс, доля бронирований по отношению к общему числу броней на эту осень составляет 4%.

Средняя стоимость авиабилетов на Кавказ туда-обратно на одного человека — 5,5 тыс. рублей.

Урал. Чаще всего в турпоходы отправляются по Челябинской и Свердловской областям и Пермскому краю. Процент бронирования авиабилетов в эти регионы составляет 3,6%.

Слетать на Урал и обратно в ближайшие месяцы можно в среднем за 5 тыс. рублей.

Озеро Байкал. CC0

Кольский полуостров и озеро Байкал. На них пришлось по 0,8% от всех бронирований за осень. Средняя стоимость полета на Кольский полуостров из Москвы и обратно на одного человека — 6,5 тыс. рублей, а на Байкал — 9,5 тыс. рублей.

Алтай. Процент бронирования авиабилетов в Горно-Алтайск и Барнаул по отношению к общему числу броней — 0,5%.

Средняя цена авиабилета на Алтай составляет около 9 тысяч рублей.

Ранее altapress.ru собрал пять туров для поклонников походов и несколько для любителей покушать.