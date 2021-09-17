Алтай оказался в ТОП-5 популярных у россиян направлений для хайкинга

Авторы проанализировали спрос на авиабилеты в популярные для любителей хайкинга регионы, а еще назвали самые ходовые товары в этом сезоне.
Что покупают
Спрос на товары для хайкинга в преддверии осени вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего россияне выбирали специальную одежду для походов. Спрос на нее вырос в 4,5 раза.
В 3,6 раза вырос спрос на компасы, палки для ходьбы из ударопрочного сплава, налобные фонари и гермомешки для спальника, в 1,8 раза стали чаще выбирать товары для походной кухни и разбивки лагеря.
Спрос на надувные матрасы и спальные мешки вырос в 1,7 раза.
Куда едут
Кавказские горы. По данным Авиасейлс, доля бронирований по отношению к общему числу броней на эту осень составляет 4%.
Средняя стоимость авиабилетов на Кавказ туда-обратно на одного человека — 5,5 тыс. рублей.
Урал. Чаще всего в турпоходы отправляются по Челябинской и Свердловской областям и Пермскому краю. Процент бронирования авиабилетов в эти регионы составляет 3,6%.
Слетать на Урал и обратно в ближайшие месяцы можно в среднем за 5 тыс. рублей.
Кольский полуостров и озеро Байкал. На них пришлось по 0,8% от всех бронирований за осень. Средняя стоимость полета на Кольский полуостров из Москвы и обратно на одного человека — 6,5 тыс. рублей, а на Байкал — 9,5 тыс. рублей.
Алтай. Процент бронирования авиабилетов в Горно-Алтайск и Барнаул по отношению к общему числу броней — 0,5%.
Средняя цена авиабилета на Алтай составляет около 9 тысяч рублей.
Ранее altapress.ru собрал пять туров для поклонников походов и несколько для любителей покушать.