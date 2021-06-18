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Туризм

Алтай стал лидером среди самых популярных у туристов направлений

Наиболее популярным направлением среди российских туристов по данным за май 2021 года оказалась Республика Алтай, сообщает РБК со ссылкой на исследование системы электронных платежей «ЮMoney» и геосервиса 2ГИС.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
Altapress.ru

В тройку лидеров среди самых популярных турнаправлений вошли Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края.

«Доля туристов от общего количества активных пользователей 2ГИС в Республике Алтай составила 70,08%, в Ставропольском крае — 61%, в Краснодарском — 53,91%", — отмечает издание.

Исследование основано на платежных данных сервиса «ЮKassa» с 1 января по 31 мая 2021 и 2019 годов. Для анализа доли приезжих использовали обезличенные данные о поисковых запросах пользователей 2ГИС.

Москва, Красная площадь.
Москва, Красная площадь.
Открытые источники в Интернете (СС0)

На Москву и Санкт-Петербург приходится 31,12% и 25,99% приезжих соответственно.

В десятку также вошли Владимирская область (Владимир и Суздаль, 47% и 52%), Новгородская область (Великий Новгород, 34,80%), Тульская область (30,34%), Вологодская область (30,17%) и Татарстан (Казань, 26,21%).

«По сравнению с аналогичным периодом 2019 года в нынешнем году россияне стали в семь раз чаще покупать билеты на самолеты и поезда. Средний чек вырос вдвое и составил 10 917 рублей <…> Восстанавливается и спрос на услуги турагентств. С 1 января по 31 мая 2021 года их оборот вырос в 1,8 раза, а число оплаченных туров — в два раза», — выяснили аналитики.

Ранее Белокуриха вошла в десятку лучших курортов России по популярности отдыха летом 2021 года — обогнать Сочи, Геленджик и Анапу не получилось.

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