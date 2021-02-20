Алтайские депутаты предложили ввести новый туристический сбор

Председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Госсобрания Республики Алтай Сергей Тимошенский предлагает на уровне Госдумы рассмотреть законопроект об экологическом сборе.

«Есть курортный сбор, но он не отвечает потребностям Алтая. Нам необходимо рассмотреть возможность создания экологического сбора, чтобы повысить привлекательность туризма, для вовлечения местного населения в этот процесс. Такой сбор сможет сбалансировать отношение местного населения к развитию данной отрасли, когда цифра бюджетных поступлений значительно увеличится от этой деятельности», — заявил Тимошенский.