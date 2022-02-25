Застрявших на юге алтайских туристов обещали не бросить и вывезти домой

Отдыхающие не могут улететь домой из Крыма, так как Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России до 2 марта.

Туристов из Алтайского края, находящихся на отдыхе в Краснодарском крае и в Крыму, не оставят без поддержки и доставят домой, сообщают «Вести Алтай».

Предполагается, что на родину отдыхающие отправятся автобусами или по железной дороге.

Известно, что в Сочи есть проблемы с получением наличных — банкоматы якобы выдают на руки не более двухсот рублей.

«Туроператоры в условиях обострившейся ситуации входят в положение клиентов: снижают цены на проживание, в отдельных случаях бесплатно продляют туры застрявшим отдыхающим», — сообщает источник.

Самостоятельным туристам Ростуризм рекомендует поддерживать связь с авиакомпаниями и администрациями отелей.

Телефон горячей линии Ростуризма 8 800−200−34−11.

Аэропорт Сочи между тем возобновил свою работу в штатном режиме.

Всего в регионах юга России находятся около 150 тыс. туристов.