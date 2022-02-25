25 февраля -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Застрявших на юге алтайских туристов обещали не бросить и вывезти домой

Отдыхающие не могут улететь домой из Крыма, так как Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России до 2 марта.

Чемоданы.
Чемоданы.
Дмитрий Лямзин

Туристов из Алтайского края, находящихся на отдыхе в Краснодарском крае и в Крыму, не оставят без поддержки и доставят домой, сообщают «Вести Алтай».

Предполагается, что на родину отдыхающие отправятся автобусами или по железной дороге.

Известно, что в Сочи есть проблемы с получением наличных — банкоматы якобы выдают на руки не более двухсот рублей.

«Туроператоры в условиях обострившейся ситуации входят в положение клиентов: снижают цены на проживание, в отдельных случаях бесплатно продляют туры застрявшим отдыхающим», — сообщает источник.

Самостоятельным туристам Ростуризм рекомендует поддерживать связь с авиакомпаниями и администрациями отелей.

Телефон горячей линии Ростуризма 8 800−200−34−11.

Аэропорт Сочи между тем возобновил свою работу в штатном режиме.

Всего в регионах юга России находятся около 150 тыс. туристов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость