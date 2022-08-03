3 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Алтайские ученые разрабатывают первое мобильное приложение-путеводитель по Чуйскому тракту

Мобильное приложение «Чуйский тракт — туристский меридиан Сибири» разрабатывают ученые из Алтайского госуниверситета.

Чуйский тракт на Алтае.
Чуйский тракт на Алтае.
Пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

По их словам ученых, приложение поможет путешественникам не пропустить интересные культурные, археологические и географические объекты.

Александр Дунец,
проректор по научному и инновационному развитию АлтГУ:

Наш проект междисциплинарный. Разработкой приложения занимаются ученые нескольких институтов АлтГУ. Так, географы сейчас отбирают объекты, которые включат в базу данных аудиогида, а IT-специалисты университета разрабатывают web-сервис, на котором будут храниться все данные, а также само мобильное приложение.

Приложение будет доступно для операционных систем iOS и Android. Скачать и установить его на телефон можно будет бесплатно. Тестовый запуск запланирован на осень 2022 года.

Проект «Чуйский тракт — туристский меридиан Сибири» приурочен к столетию Чуйского тракта. Его реализуют на средства гранта Русского географического общества.

Ранее для туристов Алтайского края появился бесплатный аудиогид по Чуйскому тракту.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость