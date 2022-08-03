Алтайские ученые разрабатывают первое мобильное приложение-путеводитель по Чуйскому тракту

По их словам ученых , приложение поможет путешественникам не пропустить интересные культурные , археологические и географические объекты.

Александр Дунец,

проректор по научному и инновационному развитию АлтГУ:

Наш проект междисциплинарный. Разработкой приложения занимаются ученые нескольких институтов АлтГУ. Так, географы сейчас отбирают объекты, которые включат в базу данных аудиогида, а IT-специалисты университета разрабатывают web-сервис, на котором будут храниться все данные, а также само мобильное приложение.

Приложение будет доступно для операционных систем iOS и Android. Скачать и установить его на телефон можно будет бесплатно. Тестовый запуск запланирован на осень 2022 года.

Проект «Чуйский тракт — туристский меридиан Сибири» приурочен к столетию Чуйского тракта. Его реализуют на средства гранта Русского географического общества.

Ранее для туристов Алтайского края появился бесплатный аудиогид по Чуйскому тракту.