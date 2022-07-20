Для туристов Алтайского края появился бесплатный аудиогид по Чуйскому тракту

На портале « ВизитАлтай » появились первые пять треков аудиогида по Чуйскому тракту.

В гиде собраны разные легенды и тайны трассы, которая в 2022 году отметила свое столетие.

Туристы также смогут узнать о знаковых личностях Алтайского края и о самых красивых и живописных местах региона.

«В пути ты узнаешь о великих людях, живших в Алтайском крае: Германе Титове, Роберте Рождественском, Василии Шукшине и других. Ты совершишь остановки в самых красивых и живописных местах Алтая. При изготовлении аудиогида мы использовали информацию от историков Алтайского края, и эта информация намного глубже, чем в общедоступных источниках», — говорится в сообщении.

В частности, в первых пяти треках рассказывается о музеях Роберта Рождественского, Германа Титова, Чуйского тракта и о месте, где сливаются Бия и Катунь.

Всего в аудиогиде расскажут о 15 местах — в будущем здесь появятся рассказы о старом Чуйском тракте, реке Катуни, горе Пикет, горе Бабырган и других, пишет сайт правительства региона.

Полностью аудиогид будет загружен до конца сентября.

Ранее altapress.ru рассказал, как в крае отметили столетие Чуйского тракта.