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Туризм

Алтайский Чертов палец обогнал перевал Дятлова по желанности у туристов

Среди локаций, которые российские туристы хотели бы посмотреть на родине в 2021 году, оказалась гора Чертов палец на Алтае. Причем по востребованности природная достопримечательность обогнала даже покрытый тайной перевал Дятлова.

Фото "Туры на Алтай ГанеманТрэвел"

Опрос провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Оказалось, что в России предостаточно природных памятников, имеющих древнейшую историю и покрытую многочисленными тайнами, пришли к выводу авторы опроса.

«Больше всего самостоятельных путешественников притягивают таинственные места, эзотерические природные объекты. Особо притягательны места силы на Алтае, в Карелии, на Северном Кавказе, — рассказали на Tvil.ru.

Топ самых желанных природных объектов для российских туристов в 2021 году по версии портала выглядит так:

  • Горный парк «Рускеала» (Карелия) — 32%,
  • Кояшское озеро (Крым) — 27%,
  • Гора Чертов палец (Алтай) -12%,
  • Перевал Дятлова (Свердловская область) — 10%,
  • Дивногорье (Воронежская область) — 7%,
  • Природный парк «Ергаки» (Хакасия), Хибины (Кольский п-ов) — по 5%,
  • Башкирские шиханы — 5%.

Ранее стало известно, что Белокуриха по проживанию оказалась дороже всех горнолыжных курортов России.

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