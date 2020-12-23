Алтайский Чертов палец обогнал перевал Дятлова по желанности у туристов

Опрос провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Оказалось, что в России предостаточно природных памятников, имеющих древнейшую историю и покрытую многочисленными тайнами, пришли к выводу авторы опроса.
«Больше всего самостоятельных путешественников притягивают таинственные места, эзотерические природные объекты. Особо притягательны места силы на Алтае, в Карелии, на Северном Кавказе, — рассказали на Tvil.ru.
Топ самых желанных природных объектов для российских туристов в 2021 году по версии портала выглядит так:
- Горный парк «Рускеала» (Карелия) — 32%,
- Кояшское озеро (Крым) — 27%,
- Гора Чертов палец (Алтай) -12%,
- Перевал Дятлова (Свердловская область) — 10%,
- Дивногорье (Воронежская область) — 7%,
- Природный парк «Ергаки» (Хакасия), Хибины (Кольский п-ов) — по 5%,
- Башкирские шиханы — 5%.
Ранее стало известно, что Белокуриха по проживанию оказалась дороже всех горнолыжных курортов России.