Алтайский горнолыжный курорт возглавил рейтинг самых непопулярных в 2021 году

По статистике портала, с января по конец марта 2021 года туристы меньше всего бронируют объекты размещения в Манжероке, Коробицыно (Ленинградская область) и Медвежьегорске (Карелия).

«Любители горнолыжного вида спорта как правило отдают предпочтение курортам, которые на слуху. Часто ищут объект размещения по названию именно горнолыжного курорта, а это не всегда совпадает с местом, где можно найти жилье поблизости. Также во многих горнолыжных курортах плохо представлены средства размещения в интернете», — отметили специалисты сервиса.

Топ-6 непопулярных горнолыжных курортов 2021

Манжерок — бронируют 2% туристов

Коробицыно — 5%

Медвежьегорск — 10%

Завьялиха — 11%

Гора Соболиная — 12%

Бобровый Лог — 13%

Ранее Алтайский край вошел в топ регионов для туристов, которые любят покушать.