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Туризм

Алтайский горнолыжный курорт возглавил рейтинг самых непопулярных в 2021 году

Алтайский горнолыжный курорт «Манжерок» стал лидером списка самых непопулярных зимних курортов по версии сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Горнолыжный курорт “Манжерок” открыл зимний сезон.
Горнолыжный курорт “Манжерок” открыл зимний сезон.
Всесезонный курорт “Манжерок”

По статистике портала, с января по конец марта 2021 года туристы меньше всего бронируют объекты размещения в Манжероке, Коробицыно (Ленинградская область) и Медвежьегорске (Карелия).

«Любители горнолыжного вида спорта как правило отдают предпочтение курортам, которые на слуху. Часто ищут объект размещения по названию именно горнолыжного курорта, а это не всегда совпадает с местом, где можно найти жилье поблизости. Также во многих горнолыжных курортах плохо представлены средства размещения в интернете», — отметили специалисты сервиса.

Топ-6 непопулярных горнолыжных курортов 2021

  • Манжерок — бронируют 2% туристов
  • Коробицыно — 5%
  • Медвежьегорск — 10%
  • Завьялиха — 11%
  • Гора Соболиная — 12%
  • Бобровый Лог — 13%

Ранее Алтайский край вошел в топ регионов для туристов, которые любят покушать.

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